Kommentti: Jukka Jalonen on maailman paras yhdessä asiassa – ja sen takia Leijonat on kultasuosikki NHL-olympialaisissakin

Jukka Jalosen menestyksen salaisuus on hänen sitkeytensä ja rakkautensa lajiin, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Se oli aivan pienestä kiinni, ettei Jukka Jalonen, 58, saanut sunnuntaina Latvian Riiassa nostaa kolmannen kerran urallaan MM-pokaalin mestarina ilmaan.

Leijonien turnaus oli taas lähes napakymppi, ja Jalonen on oikeutetusti jo melkein synonyymi menestykselle.

Harva muistaa 20 vuoden taa, kun hän oli jo melkein entinen valmentaja.

Kaksi miesten ja yhden nuorten maailmanmestaruuden voittanutta Jalosta pidetään tänä päivänä kiistattomana Suomen ykköskäskijänä, mutta aina ei näin ollut. Jalonen on itsekin sanonut, että ilman HPK:sta vuosituhannen vaihteessa saamaansa pestiä hän olisi saattanut jättää valmentamisen kokonaan.

– Se oli viimeinen sauma, last chance saloon, Jalonen on itse sanonut HPK:sta, johon hän siirtyi valmennettuaan sitä ennen kaksi vuotta Britanniassa ja vuoden Italiassa.

Suomalaiselle jääkiekkovalmentajalle pestit Italiassa tai Englannissa eivät ole varsinaisesti meriittejä. Italian-vuotena Jalosen kärsivällisyyttä koeteltiin kunnolla, kun hän sai tehdä pikkuseurassa käytännössä kaiken itse.

Hän muisteli taannoin Total Hockey Foreverin ohjelmassa, että sai nippa nappa tuhat euroa käteen kuukaudessa.

Podcast: Jukka Jalosen ura oli yhden kortin varassa, sinnitteli ”tonnilla kuussa Italiassa” – nyt 3 MM-kullan sankari paljastaa uransa ratkaisevat siirrot

Kun Jalonen palasi Newcastlesta Suomeen, hänen piti mennä KalPaan valmentajaksi, mutta seura kaatui konkurssiin ennen työn alkua. Sitten hän neuvotteli HPK:n apuvalmentajan pestistä, mutta saikin päävalmentajan paikan, koeajalla vain vuodeksi.

Olisi helppoa sanoa, että loppu on historiaa, mutta ei se ihan niin mene Jalosen kohdalla. HPK menestyi kaikki vuodet kohtuullisesti, mutta mestaruuden se sai vasta 2006.

Vuonna 2008 Jalonen siirtyi maajoukkueen valmentajaksi, mutta joutui aloittamaan pestin Doug Sheddenin päätoimisena kakkosvalmentajana. Jalosen ensimmäiset turnaukset eivät menneet erityisen hyvin: 2009 ja 2010 Suomi jäi mitalipelien ulkopuolelle. Vancouverin olympialaisissa 2010 Suomi sai pronssia, mutta turnaus oli todella raskas sekä Jaloselle että pelaajille.

Silloin Jalonen valmensi ensi kertaa Suomen NHL-tähtiä. Valmennuksen ja pelaajien välille ei syntynyt hyvää suhdetta, vaan päinvastoin tilanne suorastaan tulehtui.

Jalonen ei saanut myytyä peli-ideaansa pelaajille, jotka tuskastuivat ja turhautuivat. Suuri erhe Jaloselta oli tehdä julkisesti ero ns. eurooppalaisten ja NHL-pelaajien välille.

Voi olla, että juuri tässä erheessä piilee hänen suuren viisautensa ydin nykyään. Hän karttaa leirejä joukkueen sisällä. Jalonen on taitava rakentamaan yhtenäisen joukkueen, jossa kaikkien roolit ovat selvillä ja tärkeitä. Yhtenäisyys tunkee läpi kaikessa Jalosen valmennuksessa nykyään. Se on myös sekä jäällä että muussa toiminnassa suomalaisen jääkiekon suurin vahvuus.

Jalonen on myöntänyt jälkeenpäin, että hän teki turnauksessa virheitä, joita ei nyt tekisi. Samaan hengenvetoon hän on myös uskaltanut ottaa esiin NHL-pelaajien herkkänahkaisuuden, koska saattoi ”tulla sanoneeksi tavalla, johon he eivät olleet tottuneet”.

Jalonen puhuu suoraan ikävätkin asiat, ja siitä pelaajat häntä arvostavat.

Vasta Vancouverin jälkeen Jalonen oli valmis voittamaan. Vuoden 2010 MM-kisoissa Suomi oli vasta kuudes, mutta Bratislavassa 2011 kajahti: Suomi sai vihdoin kaivatun MM-kullan ja Jalonen komeimman meriittinsä.

Jalosen taival maajoukkueessa ei todellakaan ole ollut yhtäjaksoista menestyskulkua, vaan matkalla on ollut paljon katkeria tappioita ja on nähty hyvin ryppyotsainen päävalmentaja.

Mutta hän ei ole koskaan luovuttanut. Hän ei luovuttanut Italiassa, vaikka palkka ei meinannut riittää ruokaan. Hän ei luovuttanut, kun hän sai Ilveksestä potkut uransa alussa. Hän ei luovuttanut, vaikka ensi MM-kisoissa tuli enimmäkseen turpaan. Eikä hän tinkinyt periaatteistaan sen enempää omien toimintapatojensa kuin varsinkaan peli-ideansa suhteen.

Jalonen on aina ollut nöyrä pelin opiskelija ja kehittänyt itseään alati. Hän on voittanut kaiken, mutta saa edelleen suurimman nautinnon käytännön valmennustyöstä. Kun Jalonen ryhtyy puhumaan jääkiekosta, johtamisesta tai vaikka yksittäisestä tilanteesta kaukalossa, hänen silmiinsä syttyy hehku.

Jalonen tunnetaan avuliaana, ystävällisenä ja vaatimattomana miehenä, jolla on poikkeuksellinen rakkaussuhde jääkiekkoon. Harva tietää, että hän on myös erittäin päättäväinen, kovakalloinen ja äärettömän voitontahtoinen. Nämä piirteet esimerkiksi Vancouverissa 2010 olivat kääntyä haitaksi, mutta pitihän Jalosen olla vähän jääräpää, että hän jaksoi uskoa tulevaisuuteensa jääkiekossa kuoppaisen uran alun jälkeen.

Kaksissa viime MM-kisoissa Jalosen Leijonat on ollut parissa asiassa aivan suvereeni muihin nähden. Jalosen turnausprosessi on maailman paras. Hän hallitsee suomalaisen pelitavan ja on mestari myymään sen pelaajille.

Jos Jalonen ennen saattoi painottaa puheessaan pelitaktisia asioita, painottaa hän nyt ryhmähenkeä ja sitoutumista. Kaksissa viime kisoissa Leijonat on ollut selvästi parhaiten valmistautunut ja sitoutunein joukkue.

Kulta karkasi Kanadaa vastaan finaalissa, mutta kokonaisuus oli kullan arvoinen taas kerran.

Nämä kaksi viime MM-joukkuetta ovat kaikki palloilujoukkueet huomioiden aivan ehdotonta maailman eliittiä siinä, miten täsmällisesti ja uhrautuen ne ovat noudattaneet yhteistä suunnitelmaa. Tämän vuoden kisat olivat poikkeukselliset, kun valtava joukko huippupelaajia jäi pois ja vähän joka maan valmistautuminen jäi vajaaksi.

Paitsi Suomen, jonka voidaan sanoa pelaavaan jääkiekkoa kuten Saksa pelaa jalkapalloa.

Jalonen näytti taas, että hän hallitsee kokoonpanosta ja olosuhteista riippumatta MM-prosessin varmasti.

Jalonen ei enää voi astua samaan ansaan kuin 2010, kun hän ilman nykyisiä meriittejä yritti vakuuttaa NHL-tähdet omasta erinomaisuudestaan kertomalla heille, miten jääkiekkoa kuuluu pelata.

Jalonen ei tänä päivänäkään tingi yhtään siitä, miten hänen joukkueensa pelaa, mutta kiitos meriittiensä ja valtavasti kasvaneen johtajuutensa hänen myyntityönsä sujuu nyt kadehdittavalla tavalla.

Jalosen suvereniteetti pelitavan hämmästyttävän nopeassa jalkauttamisessa herättää kutkuttavan ajatuksen Pekingiin olympialaisiin liittyen. Turnaus pelataan todella kiivaassa tahdissa, joten etukäteisvalmistautuminen näyttelee isoa roolia. Suomella ei ole koskaan ollut NHL:ssä nykyistä määrää omien joukkueidensa tähtiä. Suomella ei ole koskaan ollut näin paljon NHL-tähtiä. Materiaali on historian paras.

Kun yhdistää nykyisen Jalosen maailmanmestaruuksineen ja kiistattomine taitoineen NHL:ssä loistavaan uuteen pelaajasukupolveen, syntyy joukkue, jota on pakko pitää Pekingin olympialaisissa potentiaalisena mestariehdokkaana – siis jos NHL olympialaisiin osallistuu.

Jos ei, niin muita voittajaehdokkaita kuin Suomi ei sitten olekaan, koska niin suvereenisti Jalonen hallitsee Euroopan kaukaloita.