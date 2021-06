Kommentti: Onko futispomon raivostuttanut kohumainos Jari Litmasen sivallus Palloliitolle?

Ari Lahden puheenjohtajakaudella Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija ei ole nauttinut Palloliitossa erityiskohtelua. Kuninkaan päärooli liiton entisen pääkumppanin jättimäisessä mainosprojektissa suorastaan raivostutti Lahden, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Jari Litmanen on Suomen verkottuneimpia urheilun supertähtiä. Kaveripiiriin kuuluu muiden muassa presidentti ja Palloliiton entinen puheenjohtaja Sauli Niinistö, jonka seurassa legenda seurasi loppuvuonna 2019 Suomen EM-paikan ratkaissutta Liechtenstein-ottelua Töölössä.

Useat Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajat ihmettelivät kuukausi sitten Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden suorasukaista avautumista Uuden Suomen haastattelussa.

Saksalainen vähittäiskauppamammutti Lidl oli vuokrannut Olympiastadionin jättimäiseen mainoskuvausprojektiin, jossa täysin häikäilemättömästi, mutta juridista merivettä kestävästi, hyödynnettiin historiallisen EM-paikan saavuttaneiden Huuhkajien nostattamaa EM-kisahuumaa. Samanlaisen niin kutsutun sissimarkkinoinnin – huipputuloksia pienellä vaivalla – mestariteoksen rakensi viime talvena Telia hiihdon MM-kisaodotusten ympärille. Suksiväki kävi kuumana. Lidlin mainos sai alle viikossa 350 000 osumaa Youtubessa.

Ei lanttiakaan

Hyödyntämäänsä urheilumuotoon kumpikaan suuryritys ei tuonut lanttiakaan.

Lidl kuului vuodenvaihteeseen saakka Palloliiton pääkumppaneihin kalliilla sopimuksella. Nyt sen paikalla liiton sponsoriperheessä istuu Ari Lahden hankintana pidetty pääkilpailija Kesko, ja Lidl on vienyt pelimerkkinsä Jääkiekkoliittoon.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti (oik.) seurasi Suomi–Liechtenstein-ottelua Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren seurassa, kun Jari Litmasen seurana oli presidentti Sauli Niinistö.

Jo nämä tosiseikat olisivat voineet kuumentaa piinkovaksi talousmieheksi tiedetyn Lahden kiehumispisteeseen, mutta julkisen ulostulon kierroksia lisäsi erityisesti Lidl-mainoksen tähti: Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija Jari Litmanen.

Hän on edelleen ylivoimaisesti tunnetuin suomalainen lajihahmo maailmalla. Lahti paljastaa suivaantumisensa sekä Lidlin mutta ennen kaikkea Litmasen menettelyyn ikään kuin nietzscheläisittäin – jättämällä Litmasen nimen kokonaan haastattelussa mainitsematta.

Palloliitossa puheenjohtajan temperamentin pirskahtelua seurattiin tiettävästi jossain määrin huvittuneina, sillä jokainen lattiatason työntekijä kyllä tajusi, mikä kilpailukykyisen palkkion ohella sai rahoistaan tarkan Litmasen tarttumaan Lidlin tarjoukseen.

Kuninkaan juna

Lidl tarjosi hänelle loistavan mahdollisuuden päästä kuittaamaan Ari Lahdelle tämän Litmaseen kohdistama menettely. Hyvin pienissä piireissä on nimittäin huomioitu, millaiselle sivuraiteelle tammikuussa 2018 liiton puheenjohtajuuden ottanut Lahti on ohjannut Kuninkaan junan.

Yksi Lahden ensimmäisistä isoista päätöksistä oli lopettaa Litmasen sopimus Palloliiton kansainvälisten asioiden neuvonantajana. Lahden edeltäjän Pertti Alajan – Litmasen lähiystävän – tekemä työsopimus nosti Litmasen vuosiksi erittäin vaikutusvaltaiseksi henkilöksi Palloliitossa. Esimerkiksi Mixu Paatelaista maajoukkueen päävalmentajana seurannut Hans Backe oli hyvin pitkälle Litmasen löytö ja suositus.

Kaikki eivät katsoneet Litmasen roolia 2017 edesmenneen Alajan tärkeimpänä siipimiehenä hyvällä, sillä Ajax-legenda ei ainakaan hirmuisen valtavaa hinkua osoittanut erilaisiin oikeasti vastuullisiin Palloliiton työrooleihin. Niitäkin olisi varmasti ollut tarjolla.

Tämän napanuoran edeltäjäänsä Lahti on mitä ilmeisimmin halunnut katkaista, ja on sen nyt tylysti tehnyt. Kun samaan aikaan miesten ja naisten maajoukkueet futsalia unohtamatta ovat suorastaan historiallisessa lennossa, myös puheenjohtajan asema on myötätuulessa täysin kyseenalaistamaton.

Lidlin mainoksessa muun muassa makkaraa paistava Litmanen tekee maalin, jolla ”maajoukkue” siirtyy stadikalla 28–0-johtoon. Kuittailukisa puheenjohtaja Ari Lahtea vastaan on toki maltillisemmissa lukemissa, siinä mennään toistaiseksi Litmasen 1–0-johdossa.

Ja vielä:

MM-kisoissa kontanneen Tre Kronorin puolustajalegenda Kenny Jönsson asettui NHL-vuosien jälkeen vanhoille kulmilleen Röglen kotikuntaan Ängelholmiin. Jönsson päätti osoittaa kiitollisuuttaan kotiseudulleen toden teolla: hän työskentelee pelastuslaitoksella vapaaehtoisena palomiehenä ja tekee säännöllisesti viikon mittaisia päivystyksiä asemalla.