MM-tuomio: Anton Lundell, 19, yritti kopioida Mikael Granlundin ihmeteon – röyhkeät ruotsalaiset haukkuivat Leijonien luottopelaajan

Leijonat kaatoi Saksan välierässä 2–1. MM-tuomiossa ylistetään Leijonien sitkeyttä ja ykkösvahti Jussi Olkinuoraa.

Leijonat pelaa toisessa MM-turnauksessa putkeen finaalissa. Lauantain 2–1-taisteluvoitto Saksasta tuli tutulla kaavalla. MM-tuomiossa pureudutaan välieräpäivän polttavimpiin aiheisiin.

Suomi kohtaa sunnuntain loppuottelussa Kanadan. Ottelu alkaa kello 20.15.

Harri Moisio

Päivän tähti

Vaikka Hannes Björnisen ja Jussi Olkinuoran ansiot ovat kiistattomat, tähden ansaitsee myös Marko Anttila. Joukkueen kapteeni kannustaa, keskustelee, repii ja raastaa. Lisäksi hänellä oli iso rooli Suomen toisessa maalissa. Siitä kisojen kolmas syöttöpiste. Kanadaa vastaan Mörkö voi sitten laittaa jo sisään. Perinteetkin siihen velvoittavat.

Päivän puheenaihe

Saksa oli parempi, mutta Suomi meni loppuotteluun. Vahva joukkue voi näköjään joskus keskinkertaisellakin pelillä voittaa. Leijonien metusalem, 36-vuotias Petri Kontiola totesi pelin jälkeen, että peli oli tuijotuskilpailu, jossa Suomi oli parempi. Jatkossa mennään syvään päähään pää edellä, Kontiola lupasi. Hyvältä vaikuttaa.

Päivän moka

Suomen molemmat maalit tulivat Saksan karmeista virheistä. Erityisesti Iiro Pakarisen 1–0-osuma saattaa kummitella maalivahti Mathias Niederbergerin mielessä pitkään. Hän on pelannut loistavat kisat, mutta maalivahdin osa on armoton: yksi hörppy ja sillä ollaan turnauksen top10-mokien joukossa. En todellakaan kadehdi.

Päivän tyyli

Kommentaattori Sami Kapanen kertoi, että Suomen valmennusjohto – Jukka Jalonen, Mikko Manner ja Ari-Pekka Selin – menevät kylki kylkeä vasten supattelemaan siinä vaiheessa, kun Leijonien peli ei kulje. Harmillista, että tv-kuvissa en tätä läheisyyttä itse havainnut, mutta luotan täysin mainioksi kommentaattoriksi osoittautuneeseen Kapaseen.

Päivän yllätys

Suomen peliä oli hallissa kannustamassa Timo, joka kertoi C Moren haastattelussa kuinka hankalaa halliin oli päästä. Erilaisia todistuksia ja monta negatiivista testitulosta vaadittiin, eivätkä nekään riittäneet. Jäi käsitys, että ”Tiitisen listaa” pääsee helpommin vilkaisemaan suojelupoliisin päällikön huoneeseen.

Sami Hoffrén

Päivän tähti

Jääkiekon tärkein yksittäinen pelaaja on maalivahti. Ratkaisuotteluissa maalivahtipeli ei saa pettää, jos aikoo menestyä. Suomella on tämän turnauksen paras maalivahti tolppien välissä. Jussi Olkinuora on pelannut kaksi jäätävää ottelua putkeen pudotuspeleissä. Leijonat puolusti kurinalaisesti viisikkona, mutta Olkinuora piti vaikeina hetkinä jälleen joukkuettaan pystyssä.

Päivän puheenaihe

Konemainen Leijonat jyskyttää voitosta voittoon kohti MM-kultaa. Kuten IS:n asiantuntija Ismo Lehkonen heitti puolivälierän jälkeen: ”ensin pelataan 60 minuuttia, ja lopussa Suomi voittaa maalilla”. Kaava on toistunut tässä turnauksessa kerta toisensa jälkeen. Leijonat oli ajoittain pahimmassa pyörityksessä kuin kertaakaan tässä turnauksessa, mutta puolustusmoraali ja sitoutuminen kantavat.

Päivän moka

Kanadan ykkösvahti Darcy Kuemper antoi vahvat näytöt teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin Kanadan ja USA:n välisessä välierässä. Avauserän lopulla Kuemper yritti naurettavalla tavalla filmata jäähyä USA:n hyökkääjälle Conor Garlandille. Garland osui poikittaisella mailallaan Kuemperia hennosti maskin ristikkoon, ja Kuemper heitti perään kuolevan joutsenen. Hyi hyi!

Päivän tyyli

Anton Lundellia ei ainakaan huimaa. HIFK:n 19-vuotias huippulupaus yritti ilmaveiviä päätöserässä tilanteessa 2–1. Lundell ilmeisesti halusi tehdä tribuutin Mikael Granlundin ilmaveiville. Granlund tyylitteli kuuluisan ilmaveivinsä kymmenen vuotta sitten Bratislavan MM-välierässä Venäjää vastaan. Lundellin suorituksesta ei paineta postimerkkejä.

Päivän yllätys

Saksa oli pelillisesti niskan päällä välierässä. Der Bundestrainer Toni Söderholm sai joukkueensa todella kovaan iskuun pudotuspeleissä. Välierässä Saksa löi parasta pöytään ja uskoi viimeiseen sekuntiin asti pelaavansa MM-finaalissa sunnuntaina. Suomi oli pakotettu antamaan aloitteet Saksalle, joka määräsi pelin virtausta pitkiä pätkiä.

Teemu Suvinen

Päivän tähti

Hannes Björninen. Esimerkillistä pelaamista jälleen Leijonien luottosentteriltä. Hyökkäysinto on hieman hiipunut turnauksen edetessä, mutta Saksaa vastaan teki elintärkeän voittomaalin. Taisteli loppuhetkillä upeasti ja sinetöi Leijonien voiton, kun Saksa haki kiivaasti tasoitusmaalia. Björninen pelaa loistavaa turnausta.

Päivän puheenaihe

Ruotsalaisasiantuntijat tulistuivat Atte Ohtamaalle, joka hankki Saksalle loppuhetkillä kiistanalaisen jäähyn. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kiekkokommentaattori Roger Rönnberg syytti Aftonbladetin mukaan Ohtamaata ”tehostamisesta”, joka lienee jonkinlainen filmaamisen esiaste. Saman kanavan toinen asiantuntija Mikael Renberg oli samoilla linjoilla kollegansa kanssa.

– Hän huijasi tuomareita. Vihaan sitä, Rönnberg sanoi.

Tilanteesta on vaikea sanoa lopullista totuutta, vaikka Ohtamaa sai jäähyn sukeltamisesta. Röyhkeitä sanoja ruotsalaisilta, joiden oma turnaus sujui surkeasti.

Tämä tilanne kuohutti. Markus Eisenschmid passitettiin jäähylle. Samoin Atte Ohtamaa sukeltamisesta.

Päivän moka

Kanada aloitti turnauksen häviämällä kolme ottelua putkeen. Kireämmissä turnauksissa siinä vaiheessa voisi pakata laukkunsa ja suunnata kotimatkalle. Jääkiekon MM-kisoissa rima on kuitenkin matalalla. Kanada on voittanut yhdeksästä ottelustaan viisi ja pelaa finaalissa. Näin asian ei pitäisi olla.

Päivän tyyli

Saksan valmentaja Toni Söderholm sai piiskattua joukkonsa mahtavaan vireeseen Leijonia vastaan. Tapa, jolla Saksan pelaajat uhrautuivat kiekkojen eteen vaikeilla hetkillä, oli kunnioitettava. Saksa tarjosi Leijonille valtavan haasteen ja olisi aivan hyvin voinut ansaita itselleen paikan finaaliin.

Päivän yllätys

USA:n sulaminen. Yhdysvallat oli ennakkosuosikki Kanadaa vastaan, mutta syystä tai toisesta USA pelasi turnauksen huonoimman ottelunsa ratkaisevassa paikassa ja tippui pronssiotteluun. USA lähti mukaan Kanadan holtittomaan lätkään, eikä joukkue enää hallinnut kenttätapahtumia. Peli alkoi viedä nuorta joukkuetta liikaa, eikä päävalmentaja Jack Capuano saanut joukkojaan kuriin.