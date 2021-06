Makwan Amirkhani palaa UFC-häkkiin Las Vegasissa – vastassa kokematon ensikertalainen: ”Vedetään kaveria turpaan”

Amirkhani kohtaa Kamuela Kirkin, joka on UFC:n ensikertalainen.

Suomalainen vapaaottelutähti Makwan Amirkhani, 32, palaa häkkiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä järjestettävässä UFC Fight Night -tapahtumassa Las Vegasissa.

Amirkhanin vastustajaksi vaihtui viime hetkellä yhdysvaltalainen Kamuela Kirk, 27, joka ottelee UFC:ssä ensimmäistä kertaa. Alun perin oktagoniin piti hypätä Kirkin maanmiehen Nate Landwehrin, mutta hän jäi sivuun loukkaantumisen vuoksi.

Amirkhani on otellut UFC:ssä jo yhdeksän kertaa, joten kaksikon kokemusero on merkittävä. Joku voisi sanoa, että suomalaisella ei ole kehässä kuin hävittävää. Kyseessä on vieläpä Amirkhanin nykyisen UFC-sopimuksen viimeinen ottelu.

– Ei tuolla auta ketään aliarvioida, että “tuo ei ole mun tasolla”. Itselläni on tappio alla, joten tuo on ihan oikea tapa nousta sieltä. Samalla annetaan mahdollisuus jollekin tulevalle staralle. Jos UFC tarjoaa tuollaisen kaverin mulle, niin en mä sano ei. Ottelen aina, kun annetaan vastustaja. Se on ollut mun periaate, Amirkhani sanoi.

– Kirk taitaa vapaaottelun hyvin monellakin osa-alueella, mutta ei vedä vertoja Mr. Finlandille. Ei tällä kertaa.

Amirkhani on hävinnyt viimeisestä kolmesta ottelustaan kaksi täysin selkeästi. Shane Burgos ja Edson Barboza lukeutuvat toki höyhensarjan kärkinimiin. Näiden otteluiden välissä Mr. Finland kuristi Danny Henryn.

Tasaisella tahdilla nyt olisi taas voiton vuoro. Amirkhani ei epäile hetkeäkään, etteikö näin tapahtuisi. Hänen mukaansa kaikki valmistautumisessa on mennyt nappiin.

– Fakta on se, että jos mä häviän, niin tän kaverin täytyy olla helvetin kova.

– Kyllä tämä päättyy ensimmäisessä erässä. Kaiken järjen mukaan pitää päättyä. Ihmettelen suuresti, jos niin ei käy. Mutta tulen eteenpäin 15 minuuttia, jos tarvitsee.

Vegasin-ottelu on Amirkhanin uran toinen Yhdysvalloissa. Niistä ensimmäinen Burgosia vastaan oli karmea kokemus marraskuussa vuonna 2019.

Suomalainen kärsi ottelun aikana yhä pahasta jet lagista. Mies väsyi nopeasti ja joutui sairaalahoitoon Burgosin tyrmättyä hänet kolmannessa erässä.

Tuolloin oteltiin New Yorkissa, Yhdysvaltojen itärannikolla. Las Vegasissa aikaero on entistä suurempi: peräti kymmenen tuntia. Siitä huolimatta Amirkhani matkusti ottelupaikalle vasta tiistaina.

– Ymmärrän ihmisten ajatuksen siitä, että pitäisi mennä paikan päälle aikaisemmin. Mutta toisaalta, asun oman salini takana ja kun lähdin näin myöhään, sain treenata loppuun asti. Ja touhuta ja olla siinä treeniympäristössä jatkuvasti, Amirkhani perustelee ratkaisuaan.

– En jaksa tehdä siitä uniasiasta tällä kertaa numeroa. Otin sen matkan, minkä UFC tarjosi. Varmasti silläkin oli vaikutusta, että pandemian takia lennot eivät lennä normaalisti. Tämä oli tarjolla ja me otettiin se. Fokus on enemmän siinä, että vedetään kaveria turpaan.

Amirkhani on ottellut UFC:ssä yhdeksän kertaa.

Amirkhani kertoo olosuhteiden olevan täysin erilaiset kuin puolitoista vuotta sitten.

– Viimeksi oltiin New Yorkissa melkein suoraan keskustassa. Jossain sellaisessa asunnossa, jossa ei ollut kovin hyvät äänieristeet. Kuulin melkein kaiken, mitä ulkona tapahtui. Kaikki poliisien ja ambulanssien sireenien äänet. Todella vilkas paikka, hän kuvailee.

– Nyt ollaan vähän rauhallisemmassa paikassa. Ikkunat on suunnattu sisäpihalle. Emme ole missään Las Vegasin keskustassa. Kolme päivää ollaan nukuttu täällä ihan hyvin ja energioissa ollaan. En näe mitään ongelmaa.

Myös ottelua edeltävä treenijakso poikkeaa merkittävästi Burgos-otteluun valmistautumisesta. Amirkhani on panostanut erityisesti voimaharjoitteluun. Videopuhelun välityksellä eroa ei ehkä huomaa, mutta kehässä suomalainen lupaa näyttää.

– Nyt on isot hauikset ja komeat vatsalihakset. Ja isommat reidet. Varmasti on tullut painoa lyönteihin ja sellaisissa pienissä vääntötilanteissa en varmasti jää kakkoseksi, hän sanoo pilke silmäkulmassa.

