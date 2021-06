Kanada nousi liki haudan partaalta MM-kisojen välieriin – näin kiekkohullun maan media reagoi urotekoon

Kanada löi upeasti Venäjän ja pelaa sittenkin mitaleista MM-kaukalossa.

Kanada aloitti MM-turnauksen Latviassa ankeasti, mutta kuinkas sitten kävikään. Täpärästi jatkopeleihin selviytynyt joukkue kaatoi puolivälierässä yllättäen Venäjän ja kohtaa lauantain välierässä Yhdysvallat kello 14.15 alkaen.

Kanadassa on perinteisesti jätetty MM-kisojen seuraaminen vähemmälle ja katsottu innokkaammin NHL:n tapahtumia.

Kanadan mediassa MM-joukkueen nousuvire ja jatkoaikavoitto Venäjästä jäi pienelle huomiolle.

Kanadalaisen TSN-kanavan nettisivuilla hallitsee odotetusti NHL ja taalaliigan pudotuspelien tapahtumat. Kanadan MM-ryhmän voitto Venäjästä on toki huomioitu, mutta kyseinen juttu on selkeästi NHL:n kiekkojuttujen varjossa. MM-jutun otsikko on lakoninen ja toteava – Kanada voitti Venäjän jatkoajalla ja eteni välieriin, hehkutusta siinä ei ole lainkaan. Juttu ei ole edes TSN:n toimittajien tekemä, vaan se on The Canadian Pressin eli sikäläisen uutistoimiston materiaalia. Jutun yhteyteen TSN on sentään liittänyt videon pelin tapahtumista.

Sportsnetin sivuilla on sama linja kuin TSN:llä. Esimerkiksi Carolina Hurricanesin Sebastian Ahon uroteot ovat paljon paremmin esillä kuin Kanadan maajoukkue, josta kertovaa juttua saa hakemalla hakea. Otsikossa sentään ilmoitetaan, että Kanada ”tyrmäsi” Venäjän. Tämäkin juttu on kuitenkin uutistoimiston laatima.

Myös The Globe and Mail -lehti on julkaissut nettisivuillaan uutistoimiston jutun.

Kanadan joukkue luistelee MM-jäällä melko nimettömällä ryhmällä. On raportoitu, että NHL-meritoituneen päävalmentaja Gerard Gallantin johtama joukkue kohtasi useita huippupelaajien kieltäytymisiä.

MM-turnauksen pistepörssissä kanadalaisista ovat kärkisijoilla keikkuneet Ottawa Senatorsissa ammatikseen kiekkoileva hyökkääjä Connor Brown sekä Anaheim Ducksin hyökkääjä Adam Henrique

Brown on nakutellut kahdeksassa MM-ottelussa 2+9=11 tehopistettä ja Henriquelle on kirjattu 5+5=10 pistettä.