Lotta Harala avautuu ääni väristen: ”Järkyttävää ryöpytystä”

Lotta Harala pitää Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) toimintaa kohtuuttomana. Tapahtumaketjulla on ollut valtavat seuraukset paitsi Haralan uralle myös kilparatojen ulkopuoliseen elämään.

Aitajuoksija Lotta Harala on ollut yleisurheilumaailman silmätikkuna siitä asti, kun hänen kerrottiin antaneen positiivisen dopingnäytteen Espoon GP-kilpailussa elokuussa 2020. Myöhemmin Harala on kertonut varmistuneen, että kyseessä oli epäpuhdas lisäravinne. Kyseinen tuote on tutkittu keväällä. Haralan verestä löytyneen kielletyn aineet jäämät olivat laboratoriotutkimuksen mukaan peräisin kyseisestä tuotteesta.

Tapahtumaketju sai torstaina uuden käänteen, kun antidopingasioiden kurinpitolautakunta katsoi Haralan rikkoneen väliaikaista toimintakieltoaan. Uutta toimintakieltoa Haralalle ei määrätty, sillä tapaus katsottiin tulkinnanvaraiseksi.

Tulkinnanvaraisuus onkin hallinnut Haralan elämää kymmenen viime kuukautta. Vasta jälkikäteen Haralan on annettu ymmärtää, että hänen olisi pitänyt osata kyseenalaistaa Suekilta saamansa ohjeistukset ja etsiä itse tietoa kansainvälisistä lähteistä, kuten maailman antidopingtoimikunta Wadalta. Harala ei näin kuitenkaan tehnyt, sillä luotti Suekin ohjeisiin.

– Urheilijana sitä on muutenkin pelottavan asian äärellä. Totta kai silloin luottaa saamiinsa ohjeisiin. On pöyristyttävää, että virhe säännöstössä on ollut kuusi vuotta ja aiemmin sitä ei ole korjattu. Säännöt esitettiin minulle muutenkin hyvin suppeasti, Harala ihmettelee IS:lle.

– Vuoden 2021 säännöstöön väliaikaisen toimintakiellon sisältö kirjoitettiin uudestaan ja tiukemmaksi kuin vuoden 2015 säännöstössä oli. Mutta minun vapaaehtoinen väliaikainen toimintakieltoni aikaan oli voimassa 2015 säännöstö. Miten minä olisin siis voinut tietää? Harala täsmentää.

Harala oli viime kesänä elämänsä parhaassa kunnossa, mutta kaikki muuttui hetkessä.

Haralan mukaan hän oli koko elokuusta käynnistyneen prosessin ajan todella vähäisen informaation varassa. Kun Haralan omaehtoista toimintakieltoa alettiin tutkimaan ensimmäistä kertaa, ei Harala edes tiennyt, mistä tutkinnassa on kyse. Harala kuvailee Suekin toimintaa käsittämättömäksi.

– Ensimmäiseen kuukauteen en edes tiennyt, mitä tässä tutkitaan. Toimittajat soittelivat, yhteistyökumppanit ja lähipiiri ihmettelivät ja minä vain levittelin käsiäni, koska en yksinkertaisesti tiennyt. Tiesin vain sen, että olen noudattanut sääntöjä pilkuntarkasti, mutta sekin kyseenalaistettiin. Olen ollut tietämätön kaikesta, mutta silti se henkilö siinä myrskyn keskellä, Harala harmittelee.

Tapaukseen liittyvä tutkinta on määrittänyt Haralan elämää kuukausien ajan. Nyt Harala pystyy ensimmäistä kertaa sitten elokuun keskittymään jälleen uraansa. Haralaa ovat tänä keväänä vaivanneet myös loukkaantumiset, jotka eivät ole parantuneet odotetusti. Harala uskoo asioiden olevan yhteydessä toisiinsa.

– Loukkaantumiseni eivät ole parantuneet lainkaan sitä tahtia kuin olisi kuulunut. En ole pystynyt nukkumaan ja elimistöni on ollut koko ajan ihan järkyttävässä stressitilassa. On ollut järkyttävää ryöpytystä kaikkinensa. Kroppa on mennyt rikki ja mieli myös, Harala huokaa.

Tapauksella on ollut Haralalle myös valtavat taloudelliset seuraukset.

Lisäksi prosessi on vienyt Haralalta lähes satatuhatta euroa. Harala kertookin jopa nauraneensa otsikoille, joiden mukaan hän olisi selvinnyt tapauksesta ilman todellisia seurauksia.

– Kaksi pääyhteistyökumppaniani pysyi rinnallani. He ovat mahdollistaneet urani jatkon, mutta myös seisoneet rinnallani ihmisinä, mistä olen heille äärettömän kiitollinen. Mutta kaikki muut lähtivät. Heille olen joutunut maksamaan tietenkin takaisin, Harala avaa tutkinnan aiheuttamia taloudellisia kustannuksia.

Kaikesta huolimatta Harala ei suostu lannistumaan. Jos hän toipuu vammoistaan aikataulussa, hän haluaa palata kilparadoille vielä tänä kesänä. Haralan mielessä häämöttävät myös Tokion olympialaiset. Prosessin seurauksena Harala ei ole päässyt tosissaan taistelemaan paikasta Suomen olympiajoukkueessa.

– En ole katkeroituva tyyppi, mutta tunnen suurta epäreiluutta. Olin viime kesänä elämäni kunnossa ja valmis taistelemaan olympiapaikasta. Sitten tuli tämä ja vielä kaiken lisäksi täysin turha ja kohtuuton lisätutkinta, joka vei mahdollisuuden minulta edes yrittää. Seuraukset uralleni ovat olleet valtavat, Harala toteaa ääni väristen.

Lotta Harala haaveilee paluusta kilparadoille tänä kesänä.

Harala on harkinnut myös jatkotoimenpiteitä. Suekiin liittyvistä asioista on jo tehty kantelu tietosuojavaltuutetulle. Haralan asianajajan Ville Salosen mukaan kantelu liittyy siihen, oliko Haralaan kohdistuvaa tutkintaa oikein tuoda julki silloin, kun asiasta oli olemassa vasta epäily. Myös Harala ilmaisee huolensa paitsi Suekin toiminnasta myös urheilijoiden oikeuksista.

– On todella pelottavaa, että urheilijan oikeusturva on näin mitätön. Suek on tehnyt tässä useampaan otteeseen virheitä liittyen tähän nimenomaiseen toimintakieltoon. Nyt jälkeenpäin tuon kuusi vuotta säännöstössä olleen virheen vastuun joudun kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan ottamaan minä, Harala päivittelee.

– Ehkä minun kokemukseni myötä muut urheilijat eivät enää joudu kokemaan tällaista, mutta se, että olen ollut tässä ikään kuin esimerkkihenkilönä tuntuu kohtuuttomalta, hän päättää.

