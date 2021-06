Petra Olli muistelee iloista näkyä lakkiaspäivänään: ”Sai nauttia ja tuijotella Lappajärveä”

Petra Ollin mukaan opiskelujen ja urheilun yhdistäminen onnistuu, jos itse haluaa.

Petra Olli juhli ylioppilaslakkiaan kesällä 2014. Kuva on otettu Ollin kodin takapihalla, Lappajärven rannalla.

Painin maailmanmestari ja Big Brotherin voittaja Petra Olli kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2014 Kuortaneen lukiosta, jossa kävi lukion viimeiset 1,5 vuotta.

– Kuortaneelle menin painin takia. Lukiokin tuli hoidettua kunnialla. Kirjoitin minimimäärän eli neljä ainetta: kaksi hyvin ja kaksi vähän huonommin. Hyvillä mielin painoin lakin päähän, Olli kertoo.

Kun Olli palasi Lappajärvelle, kyläläisten autot olivat täyttäneet lähitienoot.

– Kyllä oli tienvierus täynnä autoja! Paljon oli sukua ja kyläläisiä kahvittelemassa. Oli hieno ilma. Sai nauttia ulkona ja tuijotella Lappajärveä, Olli tunnelmoi.

Ollille oli aina selvää, että hän halusi suorittaa nimenomaan lukion.

– Koin, että jonkinlainen yleissivistävä koulutus on tärkeä, vaikken heti sännännytkään jatko-opintoihin.

Nykyään Olli vetää Kuortaneella Petra Junior Teamia. 14–17-vuotiaat maan parhaimmistoon kuuluvat tyttöpainijat harjoittelevat urheiluopistolla ja käyvät yläastetta tai lukiota viereisellä koululla. Tiimin ensimmäiset ylioppilaat lakitetaan kahden vuoden päästä.

– Tänne tullaan pääasiassa painin takia, mutta harjoittelu ja opiskelu on hienosti yhdistetty. Uskon, että kun hoidetaan urheiluhommia tunnollisesti, kouluhommatkin hoituvat kunnialla, Olli sanoo.

– Mielestäni on tärkeä ottaa lukioajasta hyöty irti niin, että löytyisi ajatus, mihin elämä lukion jälkeen suuntautuu.

Ollin mukaan huipullekin tähtäävän urheilun ja opiskelun yhdistäminen on hyvin mahdollista, jos itse niin haluaa.

– Pitää vaan löytää itselle sopiva paikka ja aika. Lopulta kyse on jokaisen omasta valinnasta. Ylipäätään koulutuksen merkitys on nyky-yhteiskunnassa suuri, hän tietää.

Lopetettuaan uransa viime vuonna Olli on innostunut taas opiskelemaan. Hän suorittaa Seinäjoen Sedulla liiketoiminnan ammattitutkintoa sekä Kuortaneella valmentajan ammattitutkintoa.

– Nyt on taas aikaa ja innostusta. On tärkeää hahmottaa omaan elämäntilanteeseen sopiva kokonaisuus. Nyt pystyn tekemään töitä ja opiskelemaan, mikä on todellinen winwin -tilanne.

