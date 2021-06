Kiira Korpi vaihtoi lajia – kilpakentille palannut suomalainen nousee USA:n rankingissa

Ex-huippuluistelija on tarttunut tennismailaan. Lähitulevaisuuden suurimmassa haasteessa mennään kuitenkin taas luistimilla.

Jos taitoluistelijat pisteytettäisiin osaamisensa mukaan asteikolla 1–7, olisi Kiira Korpi ollut parhaina vuosina arvatenkin seiskan nainen.

Tällä hetkellä Korven taso on virallisesti 3.0. Laji ei tosin ole taitoluistelu vaan tennis!

– Aloitin tenniksen kaksi vuotta sitten, ja nyt olen alkanut myös kilpailla, Yhdysvalloissa jo viitisen vuotta asunut Korpi, 32, paljastaa.

Jos aloittaa 50 miljoonan harrastajan lajin kolmekymppisenä, ei maailman huipulle enää nousta. Korven tapauksessa kyse onkin lapsuuden haaveen toteuttamisesta.

– Ihailin lapsena Martina Hingisiä ja Steffi Grafia. Nuorena minulla ei ollut kuitenkaan koskaan aikaa tennikselle. Tennis olisi voinut olla minulle sopiva laji, jos en olisi aloittanut taitoluistelua.

– Mutta kiva, että tämän ikäisenäkin vielä oppii. Olen kehittynyt peruslyönneissä ja verkollakin pystyn jo tekemään jotain, mutta varsinkaan syöttöni ei ole vielä hyvä.

Amerikan Tennisliitto luokittelee pelaajia puolen pisteen tarkkuudella. Luokittelun mukaan 3.0-tason pelaajien peruslyönnit ovat voimaltaan keskitasoisia, mutta lyöntivarmuudessa on vielä puutteita.

Kiira Korpi on Manhattanin alueen 600 parhaan tennispelaajan joukossa.

Kilpailu on valtameren takana kovaa. Pelkästään New Yorkin Manhattanilla on rekisteröity 713 naispelaajaa, joista Korpi on rankattu sijalle 590.

Lisää mittapuuta: Manhattanin nykyisen ykkösnaisen, 33-vuotiaan Elisabeth Kobakin luokitus on 5,5. Nuorena Kobak oli naisten ammattilaisten WTA-listalla parhaimmillaan 570:s – 15 vuotta sitten!

– En ota tenniksestä paineita, otan sen ilon kautta, nelinpeliin keskittynyt Kiira Korpi korostaa.

– Minulle kyse on henkisestä puolesta. Pelini menevät aika hyvin, koska olen tottunut kilpailemaan. Nautin pelitilanteesta, koska silloin saan itsestäni paremman suorituksen irti.

Samaa iloa Korpi koki joskus aikaa sitten myös taitoluistelun parissa.

– Nuorena luistelu ei jännittänyt, ja nautin esiintymisestä. Sitten alkoi tulla odotuksia ja paineita. Dynamiikka muuttui. Nyt saan taas kokea sitä lapsenomaista iloa!

Uuden lajin opettelusta on Korvelle hyötyä myös työn kannalta. Leipänsä taitoluistelun kolminkertainen EM-mitalisti tienaa kaunot jalassaan aikuisluistelijoita valmentamalla.

– Minulla on kymmenkunta valmennettavaa 14-vuotiaasta 60-vuotiaaseen. Aikuisluistelu on USA:ssa aika suosittua, ja moni lajin uudelleen aloittava haluaa yksityisopetusta. Tenniksen opettelu aikuisena antaa valmentamiseen perspektiiviä.

Kiira Korpi haluaa valmentaa ilon ja dialogin kautta.

Korvelle on tärkeää tarjota toisenlaista valmennusta kuin hän itse aikanaan pahimmillaan sai. Positiivista psykologiaa lukenut Korpi ei opeta vain kaksois-lutzia tai tulppia. Usein tehtävänä voi olla vaikkapa henkisten lukkojen avaaminen.

– Luistelun suurin anti on ehkä se henkinen puoli. Oppiminen tuo itsevarmuutta, jota voi hyödyntää muussakin elämässä.

– On ollut ihanaa huomata, että valmennuskulttuuri on yleisestikin muuttunut inhimillisemmäksi.

Korpi esiintyy edelleen luistelunäytöksissä. Syksyllä Tampere-käyntien määrä kasvaa, sillä vuodenvaihteessa edessä on kolme Lumikuningatar-jääshow´n pääroolin vetoa upouudella Uros-areenalla.

– Tämä on yksi urani hienoimpia asioita. Esityksestä tulee tosi iso vau, Korpi lupaa.

