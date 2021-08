Ferrari-mies ja entinen kilpa-ajaja Esa Schroderus kertoo kokemuksistaan luksusautojen kauppiaana.

Ferrareita ja muita luksusautoja Suomessa ja Virossa myyvä Esa Schroderus on kohdannut monenlaisia asiakkaita työssään autokaupan johtajana. Hän korostaa, ettei potentiaalista asiakasta voi koskaan tyrmätä ulkonäön tai käyttäytymisen perusteella.

Entinen kilpa-ajaja Schroderus, 54, sanoo, että kaikki asiakkaat ovat hänelle samanarvoisia oli kyse sitten julkkiksesta, tiedetystä raharikkaasta tai ennestään täysin tuntemattomasta tapauksesta.

Schroderus tietää, että suoraan navetasta revityn näköisessä, lantasaappaat jalassa kulkevassa henkilössä saattaa olla aivan yhtä paljon potentiaalia kuin huolitellussa pukutyypissä. Ja suomeksi sanottuna potentiaali tarkoittaa tässä kohtaa rahaa.

– Välillä tuntuu, että jotkut asiakkaat jopa tulevat tarkoituksella kaupoille ei niin viimeisen päälle -asusteissa. Ehkä he haluavat testata myyjää, että minkälaista kohtelu on tai sitten se on vaan heidän tyylinsä tehdä se juttu.

Schroderuksen mukaan niin sanottuja renkaanpotkijoita vailla ostoaikeita on vähän.

– Suomalaisilla on mielestäni erittäin korkea etiikka näissä asioissa. Tyhjänpuhujia, niin sanottuja renkaanpotkijoita ja ainoastaan hienon auton koeajoa kärkkyviä vailla ostoaikeita on kokemukseni mukaan hyvin vähän.

Schroderus sanoo, että suomalainen yleensä ilmoittaa oma-aloitteisesti, että hän on nyt vain katselemassa ja usein myös kysyy lupaa, että saako nyt vain katsella.

– Meidän vastauksemme on selvä, eli totta kai saa katsella. Vaikka asiakas vain katselisi niin se ostopotentiaali saattaa olla siellä. Ja jos se auton hankinta ei ole realismia juuri sillä hetkellä, se saattaa olla sitä jo ensi viikolla tai vaikkapa parin vuoden päästä. Halu ja kiinnostus autojamme kohtaan riittää vallan mainiosti, sillä se sama katselija saattaa palata koska tahansa vakavalla ostoaikeella.