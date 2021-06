Podcast: Yhdessä asiassa Suomi on maailman paras maa – ylivoimaisesti

Yksi erityinen osaamisalue tekee Leijonista taas mestarisuosikin MM-kisoissa.

Kanada on jääkiekkoilun synnyinkehto. Ruotsi tuottaa valtavasti huippupelaajia. Venäjällä on klassiset vahvuutensa kuten Tshekilläkin. Mutta yhdessä keskeisen tärkeässä asiassa Suomi on täysin omaa luokkaansa jääkiekkomaailmassa.

MM-kisoihin valmistautumisessa ja turnausprosessissa.

Mikään maa ei pääse edes lähelle sitä kokonaisuutta, jonka Suomi ja A-maajoukkue kykenee toteuttamaan koko pitkän kauden aikana – ja varsinkin mitä se saa aikaan varsinaisessa lopputuotteessa eli MM-kisoissa.

Jukka Jalosen Suomi on maailman parhaiten valmistettu MM-kone. Rasvattu, trimmattu ja taisteluissa testattu. Latvian turnaus on tämän jälleen vastaansanomattomasti osoittanut.

THF käsittelee viikon ohjelmassaan siis yllättäen lätkän MM-kisoja. Supla-jatkoilla kuullaan NHL-asiaa ja yleistä horinaa, joten sitäkään osuutta tuskin kannattaa kenenkään kuunnella.

Samalla paljastuu, että Total Hockey Forever on jäämässä toistaiseksi tauolle lähes 10 vuotta kestäneen radioaaltojen terrorisoinnin jälkeen.

Ohjelman toimittavat C Moren SM-liigalähetysten juontaja Tuomas Nyholm ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Kuuntele aiempia ohjelmia Suplasta, koska piakkoin sinne ei enää uusia tule.