Kuva luotaantyöntävästä paahtoleivästä kuohutti – ”Tämä ei ole kertaluontoinen tapaus”

MLB:n farmiliigan pelaajille tarjottiin korkeintaan keskinkertaista ruokaa ottelun jälkeen.

Major League Baseballin farmisarjan pelaajien kohtelusta nousi ikävä kohu tiistaina.

Farmiliigan pelaajien oikeuksia ajava järjestö jakoi Twitterissä kuvaparin Oakland Athleticsin farmijoukkueen pelaajille tarjotusta ateriasta. Murkina ei ole herkullisimmasta päästä.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on vaaleaa paahtoleipää, jonka välissä on juustoviipale, salaatinlehti ja siivu tomaattia. Toinen ateria on jonkinlainen tortillan esiaste.

– Yksikään työnantaja ei tarjoa tällaista ruokaa työntekijöilleen, joista välittää, twiitissä todetaan.

Oakland Athleticsin seurapomo Dave Kaval luonnehti ateriaa ”täysin kelvottomaksi”.

– Lopetimme välittömästi yhteistyön kolmannen osapuolen, joka tämän aterian tarjosi, kanssa, hän totesi ESPN:lle.

Lakijärjestön toimitusjohtajan Harry Marinon mukaan kyse ei ole yksittäistapauksesta.

– Tämä ei ole kertaluontoinen tapaus, valitettavasti. Kuulen päivittäin pelaajilta lukemattoman määrän tapoja, joilla heitä sorretaan. Pelaajat eivät uskalla puhua siitä julkisesti, koska he pelkäävät kostoa liigalta, Marino totesi ESPN:n mukaan.

Lakijärjestön twiitti on kerännyt keskiviikkoon mennessä liki tuhat kommenttia. Monet ovat pöyristyneitä ruuan tasosta ja pelaajien kohtelusta, mutta toisenlaisiakin reaktioita löytyy.

Joidenkin mielestä pelaajat ovat etuoikeutettuja saadessaan työnantajaltaan ilmaisen aterian.

– Onko se ilmaista? Koska ei heidän ole pakko syödä tuota. Tarkoitan sitä, että pelaajat voivat ihan vapaasti maksaa omat ruokansa kuten töissä käyvät amerikkalaiset tekevät, eräs twitteristi huomauttaa.

Porua herättänyt tapaus tuo mieleen vuosien takaiset tapaukset Suomesta. NHL:n työsulkukaudella 2012–2013 Kärpissä SM-liigaa pelannut Kyle Turris tuohtui pelireissulla tarjottavasta ruuasta.

Lue lisää: NHL-vahvistus lyttää Suomen, SM-liigan ja ABC-asemat: Sekoan täällä

Tapparan kohupuolustaja Ben Blood avautui samasta tematiikasta syyskuussa 2019. Ässien tarjoama pasta-annos ei ollut hänen mieleensä.

Lue lisää: Kuva pastamössöstä – Tapparan jenkkipuolustaja lyttäsi Porissa tarjotun ruoan: ”SM-liiga, ottakaa yhteyttä!”