Huuhkajien EM-video keräsi sensaatiomaisen suosion – yksi kohta kuitenkin ihmetyttää: ”Suomessa on sokeita pisteitä”

Palloliitto julkaisi EM-kisajoukkueensa tiistaina huomiota herättävällä videolla.

Huuhkajien pelaajaryhmä Suomen jalkapallohistorian ensimmäisiin miesten arvokisoihin julkaistiin tiistai-iltana. EM-joukkue julkaistiin Palloliiton videolla, joka näytettiin myös Ylen suorassa lähetyksessä.

Video on saanut runsaasti vuolaita kehuja mm. sosiaalisen median kanavissa. Sille on ehdotettu esimerkiksi vuoden urheilumarkkinointipalkintoa.

– En ole futisfani, mutta nyt tuli kylmät väreet! Go Huuhkajat! Twitterissä hehkutettiin.

– Kerta kaikkiaan, mitä suomalaisuuden syvää ilosanomaa. Kymmenen pistettä, kuka/ketkä ikinä tämän keksittekin.

Yksi kohta videolla herätti kuitenkin sosiaalisessa mediassa myös kysymyksiä. Videolla esiintyy esimerkiksi lukuisia julkkiksia ja junioripelaajia, mutta keskikenttäpelaaja Glen Kamaran nimen julkaisee siinä poliisi.

Muiden muassa asian nosti esiin Twitterissä EM-kisajoukkueeseen valitun Pyry Soirin äiti Iina Soiri.

– Hieno kisavideo Huuhkajat. Mutta miksi joukkueen afrikkalaistaustaisen pelaajan nimen lukee poliisi? Afrikassa opetus- ja tiedeasioiden parissa työskentelevä Iina Soiri kyseli.

– Meillä on Suomessa hieman sokeita pisteitä, että millaisia mielleyhtymiä yhdistetään ulkomaalaisiin ja tummaihoisiin. Pidin valintaa erikoisena, kun tiedetään, mitä mielleyhtymiä tämä voi nostaa esiin ulkomaalaistaustaisten poliisisuhteesta. Miksi pitää yhdistää Glen poliisiin, kun kaikki muut mielleyhtymät videolla olivat positiivisia, Soiri sanoo Ilta-Sanomille ja korostaa, ettei puhu kenenkään pelaajan tai työnantajansa puolesta, vaan oman 30 vuoden Afrikka-kokemuksensa tuella.

Kamara joutui kohun keskelle maaliskuussa, kun hänen edustamansa skotlantilainen Rangers kohtasi Euroopan liigan ottelussa Slavia Prahan. Kamara kertoi, että vastustajan Ondrej Kudela haukkui häntä rasistisesti ottelun loppuhetkillä. Kudela on kiistänyt väitteen.

Uefa antoi Kudelalle kymmenen ottelun pelikiellon rasistisesta käytöksestä.

Iina Soirin mielestä suomalaiset ovat olleet hienosti Kamaran tukena kohussa. Tätäkin taustaa vasten hän ihmettelee videolle tehtyä valintaa.

– Poliisi menee koputtamaan auton ikkunaan ja ikkuna raottuu kuin olisi jotain hämärää. Mielikuva yhdistyi siihen, että jotain ongelmallista on tapahtunut.

Iina Soiri kuvattuna vuonna 2018. Hän työskenteli tuolloin Pohjoismaiden Afrikka-instituutin johtajana.

Soiri sanoo ymmärtävänsä, ettei videolla varmastikaan yritetty halventaa ketään. Hänen mielestään toteutus kuitenkin epäonnistui.

– Tulee mieleen, että oliko poliisi yhteydessä esimerkiksi vähemmistöryhmiin, että toimiiko tämä video.

Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo videokokonaisuudesta.

– Kisapaikan kunniaksi haluttiin tehdä jotain historiallisesti ja juhlallisesti. Tämä on koko Suomen yhteinen juttu. Haluttiin tuoda esiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, eli arvoja, joita tuomme vahvasti esiin viestinnässämme ja markkinoinnissamme, Varis sanoo.

– Suomen poliisi on tunnettu, arvostettu ja maailman mittakaavassa poikkeuksellisen luotettavaksi koettu instituutio. Mielestämme kokonaisuuteen sopi, että rasismia pelikentällä kohdannutta Kamaraa kannustaa ja tukee nimenomaan Suomen poliisi.

Idea oli Palloliiton ja poliisissa asiasta innostuttiin.

– Kuten kaikki muutkin videolla esiintyneet, niin heille oli annettu löyhät raamit ja sitten he saivat käyttää omaa luovuuttaan. Luova toteutus tuli poliisin puolesta, ja me hyväksyimme sen.

Varis kertoo ymmärtävänsä, että ”poliisikohtauksesta” tulee kysymyksiä, mutta koko videosta 99-prosenttisesti Palloliiton saama palaute on ollut erittäin positiivista. Video on saanut sosiaalisessa mediassa valtavasti näyttökertoja.

– Kokonaisuus on ollut valtavan positiivinen. Toki tarkoitus on ollut luoda pelkästään hyvää mieltä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun poliisikohtaus on aiheuttanut mielipihaa, niin olisimme voineet toteuttaa sen eri tavalla.