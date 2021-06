Kommentti: Leijonat on matkalla MM-kultaan – tämä Jukka Jalosen ratkaisu muutti kaiken

Anton Lundellin siirtäminen Arttu Ruotsalaisen keskushyökkääjäksi oli käänteentekevä ratkaisu koko turnauksen kannalta, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Leijonat pelasi jämäkän alkusarjan viimeisen ottelun Kanadaa vastaan, vaikka ensimmäinen erä oli vaikea. Siinä Kanada oli erittäin energinen ja jätti Suomen jalkoihinsa.

Tämä leijonajoukkue ei voi himmailla tippaakaan, tai kyyti huippumaita vastaan käy kylmäksi. Se oli Kanada-ottelun tyly mutta tärkeä opetus.

On suuri ihme, jos puolivälieräottelun avauserässä nähdään yhtä aneeminen leijonajoukkue. Leijonien peli parani huomattavasti ottelun vanhetessa.

Kokonaisuus plussalla

Kokonaisuudessaan Leijonien alkusarja painuu selvästi positiivisen puolelle, vaikka vaikeuksia ja huolenaiheitakin matkalla on ollut.

Leijonien pelaajat hallitsevat joukkueen pelitavan erinomaisesti. Jukka Jalosen luoma strategia on kristallinkirkas: molempien joukkueiden maalipaikat tahdotaan pitää mahdollisimman vähäisinä.

Tähän Leijonat pyrkii kiekkoa hallitsemalla ja peliä rytmittämällä.

Jalonen teki juuri oikean ratkaisun lähtiessään turnaukseen riisutulla ja puolustusvoittoisella pelitavalla. Hän ei sortunut samaan virheeseen kuin Tre Kronorin päävalmentaja Johan Garpenlöv, jonka joukkue yritti voittaa pelejä sooloilemalla ja rallattelemalla.

Jalonen on jälleen saanut sitoutettua joukkueensa pelitapaan, joka ei tarjoile vauhtia ja vaarallisia tilanteita mutta antaa mahdollisuuden voittaa. Jos Leijonat on hieman alkanut lipsua ja rönsyillä, Jalonen on palauttanut kuria jopa median välityksellä.

Tästä on hyvä lähteä jatkopeleihin: joukkueessa ei näyttäisi taaskaan olevan minkäänlaista kitkaa tai toisiaan vastaan kilpailevia arvoja. Leijonat ei hävinnyt alkusarjassa kertaakaan varsinaisella peliajalla.

Tutkaparin johdolla

Tuloksentekijöiden puutteesta puhuttiin paljon ennen turnausta ja vielä ensimmäisten otteluiden jälkeen.

Ongelma oli aito ja suuri mutta helpotti, kun Jalonen siirsi keskushyökkääjänä turnauksen aloittaneen Arttu Ruotsalaisen laitaan ja istutti Anton Lundellin NHL-vahvistuksen keskushyökkääjäksi. Kaksikosta on muodostunut tehokas tutkapari, joka pystyy yksilösuorituksillaan kääntämään tasaiset pelit Leijonille.

Lundellin siirtäminen Ruotsalaisen keskushyökkääjäksi oli käänteentekevä ratkaisu koko turnauksen kannalta. Maalintekijöitä tarvitaan jatkossa, hyvin tasaisissa otteluissa.

Tehokaksikon takaakin löytyy potentiaalisia pelaajia, joilta kaivattaisiin vielä enemmän tulosta.

Petri Kontiolalta ja Jere Innalalta voi odottaa tulitukea etenkin ylivoimalla. Iiro Pakarinen ja Saku Mäenalanen ovat työmyyriä, jotka pääsevät maalipaikoille kovan työntekonsa ansiosta.

Puolustuksessa Tony Sund pelaa erinomaista turnausta ja kantaa suurta vastuuta kiekollisesta pelistä. KHL:ssä huippukauden pelanneelta Oliwer Kaskelta odotetaan enemmän. Olli Määttä on hoitanut ruutuaan erinomaisesti.

Puolustus on kulmakivi

Viisikkopuolustus ja puolustusalueen puolustuspeli ovat Leijonien suurimpia vahvuuksia. Alkusarjassa oli oikeastaan vain yksittäisiä eriä, joissa vastustajat saivat liikaa maalipaikkoja.

Leijonat on ollut jonkin verran ongelmissa silloin, kun vastustajat paineistavat todella aggressiivisesti ja koko viisikon voimin. Mikään joukkue ei kuitenkaan ole pystynyt pitämään yllä aggressiivista ja hyvin organisoitua painetta yhtä erää pidempää.

Heti kun paineistavien joukkueiden jänne hieman pettää ja karvauspeli rakoilee, Leijonat iskee väleihin tai pääsee rytmittämään peliä haluamaansa tahtiin. Silloin pelin virtaus alkaa pikkuhiljaa virrata Leijonille. Niin kävi Kanadaakin vastaan toisessa erässä.

Sekin on erittäin positiivista, ettei Leijonat ole kyykännyt kunnolla kertaakaan tässä turnauksessa. Vaikeita hetkiä on ollut, mutta niistä on selvitty pienin takaiskuin.

Leijonissa on jälleen luonnetta, jonka avulla joukkue selviää heikoista jaksoista. Vaikka joukkue on muuttunut huomattavasti kahden vuoden takaisesta mestaruudesta, itseluottamus ja usko Jalosen pelitavan riittävyyteen ovat periytyneet tämän vuoden ryhmään.

Jaksaminen koetuksella

Kahden vuoden takaisen mestarijoukkueen vahvuus oli fyysisyys ja jaksaminen, eikä Leijonille ei juuri tehty maaleja päätöserissä. Omissa ei ole kolissut päätöserissä nytkään, mutta merkkejä hyytymisestä ja energiatasojen hiipumisesta on ollut näkyvissä.

Kanadaa vastaan Leijonat tosin pelasi jälleen hyvän kolmannen erän ja nousi tasoihin. Onneksi Jalonen on jälleen peluuttanut joukkuetta tasaisesti.

Sattumalla on iso merkitys pudotuspeleissä, koska Leijonien peleissä molemmat joukkueet saavat rajallisen määrän maalipaikkoja. Valitsemallaan strategialla Leijonilla on mahdollisuus kaataa mikä vain joukkue tässä turnauksessa, mutta pelit voivat keikahtaa suuntaan tai toiseen.

Se on kuitenkin varmaa, että Leijonat on tänäkin vuonna vastustajaansa kärsivällisempi. Leijonien mestaruusjuna on yhä raiteillaan.