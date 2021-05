Painnonnostaja-Laurelin, 43, sukupuoli korjattiin miehestä naiseksi – kilpailijalta suorat sanat: ”Tuntuu huonolta vitsiltä”

Laurel Hubbardista on tulossa ensimmäinen transsukupuolinen urheilija olympialaisissa.

Laurel Hubbard on tekemässä Tokion olympialaisissa historiaa.

Uusiseelantilainen painonnostaja Laurel Hubbard on tekemässä historiaa kesällä Tokion olympialaisissa. Hubbardista on tulossa ensimmäinen transsukupuolinen urheilija, joka kilpailee olympialaisissa.

Hubbardin paikka olympialaisiin varmistui käytännössä toukokuun alkupuolella, kun kansainvälinen olympiakomitea muokkasi olympiapaikkaan vaadittavia kriteerejä sen jälkeen, kun koronapandemia oli pakottanut perumaan useita karsintatapahtumia.

Hubbard, 43, kilpaili miesten luokissa ennen kuin korjasi sukupuolensa vuonna 2012. Sen jälkeen hän on voittanut MM-hopeaa vuonna 2017 ja juhlinut Tyynenmeren kisojen mestaruutta vuonna 2019.

Hubbardin kanssa samassa 87-kiloisten sarjassa kilpaileva belgialainen Anna van Bellinghen ei ole mielissään uusiseelantilaisen osallistumisoikeudesta Tokioon.

– Ensinnäkin haluaisin painottaa tukevani täysin transsukupuolisten yhteisöä, ja se mitä sanon ei tarkoita, ettenkö hyväksyisi tämän urheilijan identiteettiä. Kuitenkin kuka tahansa, joka on harjoitellut painonnostoa korkealla tasolla, tietää luissaan tämän olevan totta: tämä nimenomainen tilanne on epäreilu tätä lajia ja urheilijoita kohtaan, Vanbellinghen totesi insidethegames-sivustolle.

– Olen tietoinen, että sääntöjen muodostaminen transsukupuolisten urheilijoiden osallistumiselle on todella vaikeaa, sillä on olemassa loputon määrä erilaisia tilanteita. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytäminen on varmaankin mahdotonta. Tämän ilmiön tutkimiseen liittyy paljon epäkäytännöllisyyksiä, mutta urheilijoille koko juttu tuntuu huonolta vitsiltä, Vanbellinghen sanoi.

Kansainvälisen olympiakomitean sääntöjen mukaan sukupuolensa miehestä naiseksi korjanneet urheilijat voivat kilpailla naisten kategoriassa, kunhan heidän testosteronitasonsa ovat pysyneet sallituissa rajoissa vähintään 12 kuukauden ajan ennen kilpailua.

The Guardianin mukaan useat tutkimukset ovat kuitenkin viime aikoina osoittaneet, että murrosiässä biologiselta sukupuoleltaan miehiä olleet henkilöt säilyttävät merkittävän edun voimantuotossa senkin jälkeen, kun ovat laskeneet testosteronitasojaan lääkkeillä.

– Tietenkin tähän väittelyyn vaikuttaa transsukupuolisten ihmisten yhteiskunnassa kokema syrjintä, minkä takia keskustelu ei ikinä ole irrallaan ideologiasta. Kuitenkin tämä ääriesimerkki osoittaa tarpeen tiukemmille säännöille transsukupuolisten osallistumiselle huippu-urheiluun. Uskon, että kaikkien pitäisi päästä urheilemaan, mutta ei muiden kustannuksella, Vanbellinghen totesi.

Hubbardia ei ole vielä valittu virallisesti Uuden-Seelannin olympiajoukkueeseen, mutta The Guardianin haastatteleman kansainvälisen painonnostoliiton sisäpiiriläisen mukaan hänen olympiapaikkansa on käytännössä varma, jos hän vain pysyy terveenä.

Takaraja olympiavalinnoille on 5. heinäkuuta.