Miljardööri Mika Anttonen kauppasi Vierumäen urheiluopiston käsittämättömällä summalla

Kun energiayhtiö St1:n suuromistajan kaikki urheilusatsaukset lasketaan yhteen, summa on jo lähes 50 miljoonaa euroa.

Miljardööri Mika Anttosen omistama Keele Oy myi viime viikolla 80 prosenttia Vierumäki Sports Oy:n osinkoon oikeuttavista osakkeista. Nämä 20 prosentin osakesiivut menivät Suomen Jääkiekkoliitolle, Suomen Taitoluisteluliitolle, Suomen Cheerleadingliitolle ja Suomen Voimisteluliitolle.

Energiayhtiö St1:n omistajana rikastuneen Anttosen voi sanoa antaneen ainutlaatuisen almun Vierumäelle toimintansa keskittäville lajiliitoille. IS:n tietojen mukaan Anttonen nimittäin myi 20 prosentin osakeosuudet 80 sentin kappalehintaan, eli kaupan kokonaissumma oli yhteensä hämmentävät 3,20 euroa.

– Pitää paikkansa, Anttonen vahvistaa.

Harvinaislaatuinen kauppa muuttaa merkittävästi Vierumäen urheiluopiston urheilubisneslogiikkaa. Lajiliitoille Vierumäen B-osakkeiden omistaminen on taloudellisesti käytännössä riskitöntä, eli niille kauppa tarjoaa vain voitettavaa.

– Ideana tässä oli se, että jos Vierumäki Sports jonain kauniina päivänä alkaa tuottamaan voittoa, se raha palautuu nimenomaan urheiluun eikä valu esimerkiksi hallinnollisiin rakenteisiin. Vierumäki Sports tukee Suomen Urheiluopiston perustehtävän toteuttamista, ja se on itselleni kaikista tärkein arvo, Anttonen alleviivaa.

– Haluamme osaltamme tukea suomalaisen liikunnan ja urheilun tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Toivottavasti tämä riskitön mahdollisuus innostaa valitsemiamme painopistelajeja tekemään yhteisvoimin töitä myös Vierumäen hyvinvoinnin eteen.

Mika Anttonen tunnetaan kovana kiekkomiehenä. Ei yllättänytkään, että jääkiekko on yksi Vierumäen urheiluopiston painopistelajeista myös tulevaisuudessa.

Anttonen ei ole vielä katoamassa Vierumäen taustalta. Hän kertoo jäävänsä opistolle ”takuumieheksi”, koska sen uudistamis- ja saneerausprojekti on vielä selvästi kesken. Esimerkiksi monet alueen kiinteistöt pysyvät Keele Oy:n omistuksessa.

– Yhtiöni pysyy Vierumäellä, koska alueen noin 20 miljoonan euron investointisuunnitelma on vasta puoliksi toteutettu, hän sanoo.

– Ajatuksena on myydä myöhemmin loputkin osinkoon oikeuttavat osakkeet jollekin Vierumäen käyttöön sitoutuneelle urheilujärjestölle.

Opistolla alkoi täysremontti noin vuosi sitten, kun Vierumäki Country Club Oy:n (VCC) hakeutui konkurssiin ja tilalle perustettiin Vierumäki Sports Oy.

Vuonna 2018 Anttonen pelasti Vierumäen konkurssilta hankkimalla sen omistukseensa aiemmalta suurimmalta omistajalta Suomen jääkiekkosäätiöltä, joka oli töpeksinyt pahasti VCC:n taloudenpidossa.

– En saa itselleni mitään tuottoa Vierumäen mahdollisesta toiminnallisesta tuotosta. Ainoastaan voi tulla jotain korkotuottoja, Anttonen selventää.

Vierumäellä ison urheiluhallin remontti on valmistunut. Vierumäki-hallissa uudistettiin mm. tenniskentät, ja jäähallin toisen puolen remontti valmistui keväällä. Toisen puolen remontti alkaa kuluvan vuoden aikana.

Ilkka-rakennukseen peruskorjattavan Hotelli Fennadan remontti on loppusuoralla. Majoitustilan lisäksi rakennukseen tulee kokous- ja kongressitilat sekä uusi moderni vastaanottotila. Noin 1 500 neliön suuruinen ravintolamaailma on jo lakikorkeudessaan ja se valmistuu hotellin kylkeen ensi syksyksi.

– Alkavan kesän varaustilanne näyttää hyvältä. Varauksia on sisällä selvästi enemmän kuin viime kesänä toteutui, Vierumäen toimitusjohtaja Peter Gabrielsson kertoo.

Mutta kuka kumma maksaa Vierumäen massiivisen uudistusprojektin?

Anttonen omasta pussistaan. IS:n tietojen mukaan hänen tähänastiset satsauksensa Vierumäelle ovat jo peräti 33–35 miljoonaa euroa.

– En haluaisi korostaa omaa asemaani tässäkään yhteydessä. Vierumäki on suomalaisen urheilun instituutio, jonka tukeminen on hyvin luonnollista, jos siihen on resursseja, Anttonen perustelee.

– Mutta en kysyttäessä kiistä faktoja. Kokonaissumma on varmasti tuota luokkaa, mutta siitä kaikki ei ole vielä realisoitunut.

Anttonen on useaan otteeseen sanonut olleensa aikanaan onnekas rikastuttuaan öljykaupoilla ja korostanut haluavansa sen vuoksi ”laittaa hyvän kiertämään”. Anttonen on vuodesta 2001 alkaen tukenut huomattavilla summilla Suomen Hiihtoliittoa ja jo useita vuosia Suomen Jääkiekkoliittoa, lahjoittamalla vuosittain miljoona euroa vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukemiseen.

Kun kaikki Anttosen urheilusatsaukset Vierumäkeä myöten lasketaan yhteen, saatetaan puhua jo jopa liki noin 50 miljoonan euron potista.

– Summista on turha puhua. Minulla kävi aikanaan tuuri, koska olosuhteet (öljybisneksessä) olivat otolliset. Ja nyt kun minulla on mahdollisuus auttaa muita, teen sen erittäin mielelläni. Esimerkiksi urheilu ja liikunta ovat minulle sydämenasioita, hän summaa.

Anttosen kaupoista uutisoi ensimmäinen Itä-Häme.