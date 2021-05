Urheilun superviikonloppu! Katso tästä kaikki penkkiurheilijaa kiinnostavat tapahtumat ja niiden aikataulut

Viikonloppuna pelataan MM-jääkiekkoa, Mestarien liigan finaali ja Huuhkajien tulikuuma Ruotsi-ottelu.

Urheilun ystäviä hemmotellaan viikonloppuna todellisella superkattauksella.

Leijonat jatkaa MM-urakkaansa pelaamalla peräkkäisinä päivinä kaksi alkulohkon ottelua. Lauantaina kello 20.15 vastaan asettuu lohkon kärkipaikasta taisteleva Saksa ja sunnuntaina kello 20.15 Kanadan kaatanut Latvia.

Lauantaina nähdään myös tv:n täydeltä huippujalkapalloa. Chelsea ja Manchester City ottavat yhteen Mestarien liigan finaalissa kello 22, minkä lisäksi Huuhkajat valmistautuu EM-turnaukseen maaottelulla Ruotsia vastaan kello 19.

Lauantain alkuillassa ratkaistaan tulevan valioliigakauden kolmas nousijajoukkue. Brentfordin riveissä isoihin valoihin pyrkii suomalaishyökkääjä Marcus Forss.

Koko viikonlopun Ruotsissa käydään myös Elitloppet-raveja, joita voi seurata maksutta antenniverkossa.

Katso koko urheilutarjonta ja kanavatiedot alta.

Lauantai 29.5.

14.00 Elitloppet-ravit (Ruutu+, TotoTV 14.00 / C More Max klo 17.05)

17.00 Brentford–Swansea, Valioliigan nousukarsintojen finaali (V Sport Urheilu / Viaplay)

19.00 Suomi–Ruotsi, jalkapallon ystävyysottelu (V Sport Jalkapallo / Viaplay)

20.15 Suomi–Saksa, jääkiekon MM-kisat (MTV3 / C More Sport 1)

22.00 Manchester City–Chelsea, Mestarien liigan finaali (Sub / C More Max)

Sunnuntai 30.5.

14.00 Elitloppet-ravit (Ruutu+/TotoTV/ 13.55 / C More Max klo 16.05)

20.15 Suomi–Latvia, jääkiekon MM-kisat (MTV3 / C More Sport 1)