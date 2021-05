Suomen olympiajoukkueeseen valittiin uusia urheilijoita – mukana todellinen mitalitoivo

Suomen olympiajoukkueeseen on nyt valittu 18 urheilijaa.

Suomen Olympiakomitea tiedotti keskiviikkona neljästä uudesta valinnasta Tokion olympialaisiin. Joukkue täydentyi painijoilla Arvi Savolaisella ja Elias Kuosmasella, uimari Ari-Pekka Liukkosella ja kävelijä Aleksi Ojalalla.

Olympiajoukkueeseen on nyt valittu yhteensä 18 urheilijaa.

– Alkuvuoden suomalaismenestys on ollut hyvää useissa kesäolympialajeissa, mm. yleisurheilussa, painissa, uinnissa ja sulkapallossa. Tällä hetkellä meillä on valintakelpoisia urheilijoita 23 ja tavoittelemme edelleen noin 50 urheilijan joukkuetta Tokioon. Olympiakarsinnat ja näyttökilpailut ovat nyt kiivaimmillaan, ja joukkue saa lopullisen muotonsa heinäkuun alkuun mennessä, kertoi Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki tiedotteessa.

Liukkonen ui viime viikonloppuna pitkän radan EM-uinneissa 50 metrin vapaauinnin Euroopan mestariksi. Samalla matkalla kilpaillaan myös Tokiossa.

Painijoista Savolainen kilpailee Tokiossa kreikkalais-roomalaisessa painissa 97-kiloisten luokassa. Kuosmanen siirtyi keväällä 130-kiloisiin ja paini Suomelle toisen olympiapaikan toukokuun alussa Sofian karsintaturnauksessa.

– Olihan se loistava fiilis, kun kisapaikka varmistui. Nyt fiilistely on kuitenkin jo jätetty taakse ja keskittyminen on vakaana kohti tulevaa. Tavoite mulla on aina ollut selkeä: pärjätä olympialaisissa, Kuosmanen totesi Olympiakomitean tiedotteessa.

Kävelijä Ojala rikkoi olympiarajan toukokuun puolessa välissä Tshekissä Euroopan joukkuemestaruuskilpailuissa. Ojala käveli ajan 3.48.25, kun Tokion olympiakisojen tulosraja on 3 tuntia ja 50 minuuttia.