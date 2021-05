Simone Biles, 24, teki taas kerran hurjaa urheiluhistoriaa – ”maailman vaikein hyppy”

Supertähti Simone Biles teki jälleen uutta urheiluhistoriaa.

Simone Biles voitti ylivoimaisesti GK U.S. Classic -kisan lauantaina Indianapolisissa. Kysessä oli Bilesin ensimmäinen kisa sitten lokakuun 2019 MM-kisojen.

Yhdysvaltojen supertähti Simone Biles sykähdytti jälleen kerran. Telinevoimistelumaailma kohahti lauantaina, kun Biles teki taas uutta voimisteluhistoriaa. Hänestä tuli ensimmäinen naisvoimistelija, joka on tehnyt kilpailussa huippuvaikean hypyn, jurtsenkosta lähtevän lähtevän tuplavoltin taittaen.

Esimerkiksi NBC kutsuu jutussaan liikettä ”maailman vaikeimmaksi hypyksi”.

Kyseessä on miestenkin puolella harvinainen liike, muistutti puolestaan yhdysvaltalaisvoimistelija, kolminkertainen olympiamitalisti ja maailmanmestari Danell Leyva Twitterissä.

Voit katsoa Bilesin kilpailusuorituksen esimerkiksi täältä (YouTube). Biles itse jakoi Instagram-tilillään videon samaisesta suorituksesta perjantain harjoituksissa.

Bilesin hyppysuoritus ei ole hämmästyttänyt pelkästään lajiväkeä, vaan se on kerännyt runsaasti huomiota muidenkin urheilulajien tähtien parissa.

Esimerkiksi NBA:n supertähti LeBron James jakoi videon Bilesin perjantaisesta harjoitushypystä Twitter-tilillään saatesanoilla ”hyvä luoja”.

Yhdysvaltojen telinevoimisteluhuiput kisasivat lauantaina Indianapolisissa GK U.S. Classic -kilpailussa. Biles, 24, voitti naisten neliottelun, vaikka kisapäivään mahtuikin epätyypillinen putoaminen eritasonojapuilta. Myös permantosuorituksessa oli pieni kauneusvirhe.

Simone Biles hymyili historiallisen hyppysuorituksensa jälkeen.

Kyseessä oli Bilesin ensimmäinen kilpailu sitten lokakuun 2019. Hän on valmistautumassa Tokion olympialaisiin – ja historiallisesta hypystä päätellen valmiina hilaamaan telinevoimistelun vaikeustasoa jälleen uusiin korkeuksiin.

Koska jurtsenko tupla on harvinaisuus, myös tuomaristolla on pohdittavaa. Nyt Bilesin hypyn vaikeuspisteet olivat maksimit 16.600, joita moni on pitänyt aivan liian alhaisina.

Biles sai hypystään pisteet 16.100.

– Tiedän, etteivät vaikeuspisteet ole sitä mitä haluaisimme, mutta minä pystyn tekemään sen (hypyn), joten miksi en näyttäisi osaamistani ja urheilullisuuttani, Biles totesi Washington Postin mukaan.

Tavallisesti jurtsenkosta lähtevien hyppyjen vaikeutta lisätään kierteillä.

Washington Postin mukaan Biles on vuodesta 2013 lähtien vienyt jokaisen neliottelun, johon on osallistunut. Lauantaisessa kisassa hänellä oli korkeimmat pisteet hypyssä, puomilla ja permannolla.

Bilesin jälkeen neliottelun kakkonen oli Jordan Chiles ja kolmonen Kayla DiChello.

Yhdysvaltojen naistelinevoimistelussa olympiapaikoista käydään tiukkaa taistelua. Simone Bilesin Tokion-matkan tuskin voi estää mikään muu kuin loukkaantuminen, mutta muille paikoille on tunkua, varsinkin kun telinevoimistelun joukkuekokoja on pienennetty viidestä voimistelijasta neljään.

Yhdysvaltojen telinevoimistelun olympiakarsinnat käydään 24.–27. kesäkuuta Saint Louisissa.

Simone Biles on MM-mitaleilla mitattuna historian menestynein telinevoimistelija. Hän on saavuttanut niitä 25. Uransa ensimmäisissä ja tähän mennessä ainoissa olympialaisissa, Riossa 2016 Biles voitti neljä kultaa ja yhden pronssin.