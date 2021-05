Makwan Amirkhanilta synkkä ilmoitus: ”Nate on ulkona”

Amirkhani tiedotti vastustajansa Nate Landwehrin loukkaantumisesta Instagramissa.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani ilmoitti sunnuntaina Instagram-tilillään, että hänen tuleva vastustajansa Nate Landwehr kärsii loukkaantumisesta.

Kaksikon oli määrä kohdata 5. kesäkuuta Las Vegasin UFC Fight Night 189 -tapahtumassa. Nyt suunnitelmat ovat mitä ilmeisimmin jäissä.

Päivityksen mukaan Amirkhani, 32, on valmis ottelemaan kesäkuun alussa, kunhan vastustaja vain löytyisi.

– Mä tässä hieron Kingiä toivoen, että joku ottaisi ottelun vastaan viides kesäkuuta. Nate on ulkona. Toivotaan hänelle pikaisia paranemisia loukkaantumisesta, hän on kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Amirkhani on otellut UFC:ssä edellisen kerran viime lokakuussa. Hän hävisi tuolloin brasilialaiskonkari Edson Barbozalle tuomarinäänin.

Höyhensarjassa otteleva Amirkhani on keskittynyt sen jälkeen voiman ja massan hankkimiseen. Hän puhui muodonmuutoksestaan huhtikuussa Ilta-Sanomille.

– Nykyisin aamupainot ovat 77–78 kiloa. Puuttuva palanen on ollut maksimivoima. Lihasmassaa ja voimaa on kertynyt kauhea määrä. Olen tajunnut, että ei vitsi, miten paljon helpompaa tämä on.

Amirkhani otellut yhdeksän kertaa UFC:ssä. Hän on voittanut kuudesti ja kärsinyt kolme tappiota.