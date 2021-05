Rauman koronaluvut nousseet huolestuttavasti Lukon kultajuhlien jälkeen – myös naisten Superpesis-joukkue jättää pelejä väliin altistumisten vuoksi

Rauma ajautui koronan kiihtymisvaiheeseen reilu viikko Lukon mestaruusjuhlien jälkeen. ”Kultajuhlissa on todennäköisesti altistunut moninkertainen määrä ihmisiä.”

Rauman kaupunki on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen kymmenen vuorokautta Lukon voittaman Suomen mestaruuden ja tätä seuranneiden villien mestaruusjuhlien jälkeen.

Asiasta kertoo Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) perjantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa.

– Rauman kaupungin katsotaan siirtyneen koronan kiihtymisvaiheeseen, ja riski leviämisvaiheeseen joutumisesta on ilmeinen, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan Raumalla ilmaantuvuusluku ei vielä ole kovin korkea, mutta se on kaksinkertaistunut nopeasti. Kahden viime vuorokauden aikana Raumalla on todettu seitsemän koronatartuntaa. Kaikkiaan Raumalla on neljäntoista viime vuorokauden aikana todettu 15 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on nyt 38,4 sataatuhatta asukasta kohti.

Rauman jäähallille kokoontui tuhansia ihmisiä vastaanottamaan Lukon mestarijoukkuetta.

Rauman Lukko voitti viime viikon tiistaina jääkiekon Suomen mestaruuden, jonka jälkeen kaupungin kaduilla parveili tiistai-iltana ja keskiviikkona runsaasti ihmisiä. Juhlahumussa turvavälit ja maskien käyttö unohtuivat suurimmalta osalta juhlijoista.

– Yhdeksässä tapauksessa tartunta on todennäköisesti saatu joukkokokoontumissa toreilla, baareissa tai yksityisjuhlissa, mutta tarkka tartunnanlähde ei ole selvillä, ATTR:n tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteessa muistutetaan, että koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä.

Raumalla on viime päivinä asetettu karanteeniin noin 150 henkiloä.

– Lisäksi ravintoloissa, baareissa ja kultajuhlissa on todennäköisesti altistunut moninkertainen määrä ihmisiä, joita ei ole voitu tunnistaa, tiedotteessa huomautetaan.

Yhteensä kymmenet tuhannet ihmiset seurasivat Lukon mestaruusparaatia Rauman katujen varsilla.

Rauman kaupunki taas tiedotti tänään, että yhdellä Rauman Feran tyttöjen pesäpallojoukkueen pelaajalla on todettu koronatartunta. Pesäpallojoukkueessa altistuneita on yhteensä 25.

Paikallislehti Länsi-Suomen mukaan altistuneiden joukossa on useita pelaajia, jotka pelaavat sekä B-tytöissä että Feran naisten superpesisjoukkueessa. Altistumisten vuoksi superpesisjoukkue jättää toukokuulle sovitut harjoitusottelut vieraskentillä pelaamatta.

Tuore Suomen mestarijoukkue Lukko puolestaan tiedotti eilen, että kahdella liigajoukkueen rinkiin kuuluvalla pelaajalla on todettu koronatartunta. Toinen näistä pelaajista, Onni Korkka, oli ollut mukana Lukon koulukiertueella Raumalla ja Eurajoella tämän viikon tiistaina ja keskiviikona.