Petra Olli paljasti tv:ssä, mitä aikoo tehdä BB-voittorahoilla – sai isältään heti tiukan viestin

Petra Olli kruunattiin torstai-iltana Big Brotherin voittajaksi. Nyt hän avautuu siitä, millaista oli viettää kolme viikkoa muusta maailmasta suljettuna.

Mestaripainja Petra Olli selvisi kolmen viikon Big Brother -rupeamasta voittajana. Vaikka hän tottuikin treenaamaan ja leireilemään eristyksissä uransa aikana, niin painiurasta ei kuitenkaan Ollin mukaan ollut hirveästi hyötyä kisassa.

Olli, 26, olisikin kaivannut enemmän fyysisiä tehtäviä. Yhtäläisyyksiä kisamatkoihin kuitenkin löytyi.

– Tuli vähän sellainen olo, että nyt ollaan taas matkalla itänaapuriin leirille. Ihan tuntemattomien tyyppien kanssa eikä saa yhteyttä ulkomaailmaan. Lisäksi pitää selviytyä ja kilpailla, eikä tiedä milloin saa ruokaa, Olli vertailee.

Erilaiset karanteenit ovat tulleet tutuiksi urheilijoille viime aikoina. Ollikin joutui viettämään viikon hotellikaranteenissa ennen BB-taloon sisään astumista. Hänellä onkin selvät vinkit karanteenissa selviytymiseen.

– Pitää luoda rutiinit päivälle ja suunnitella aikataulu. Itse heräsin aikaisin, pientä liikuntaa aamuun ja päivä töitä ja opiskelua. Illalla rentouduin ja katsoin tv:tä, Olli listaa.

Olli kuittasi kisan voitosta 30 000 euroa. Kun tv-lähetyksessä ennen voiton varmistuttua kysyttiin, mihin Olli käyttäisi voittorahat, vastaus oli yllättävä: hän ostaisi isälleen robottiruohonleikkurin.

– Se oli joku aivopieru. Isältä tuli heti kotoa viestiä, että eiköhän aleta neuvotella ruohonleikkurista. Mutta kyllä haluan antaa potista siivun nuorille urheilun tulevaisuuksien lupauksille. Olen käynyt itse saman polun ja tiedän, ettei se ole helppoa taloudellisesti.

Painin EM- ja MM-kultamitalisti ei lähde vertailemaan BB-voittoa urheilu-uran saavutuksiin.

– Kun voittaa mestaruuden, niin se on kuin elämäntyö. Mutta en minä Big Brotheriin ole valmistautunut kymmeniä vuosia, että nyt olisi aikani loistaa. Totta kai olen todella onnellinen, että kansa on äänestänyt minut voittoon ja tuntuu mahtavalta, että on näin vahva tukijoukko huippu-uran jälkeenkin.

Voitosta Olli aikoo ottaa kaiken ilon irti.

Olli ei suostu vielä valaisemaan tulevaisuuden suunnitelmia, mutta tosi-tv-tähteä hänestä ei tule.

– Kyllä saa edelleenkin tituleerata mestaripainijaksi. Painija se on ollut alkujaan ja painija se on edelleen.