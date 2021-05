Lääkäri vastaa ikuisuuskysymykseen: heikentääkö seksi urheilusuoritusta?

Ruotsalaislääkäri otti kantaa urheilun ikuisuusaiheeseen.

Ruotsalainen arvostettu urheilulääkäri Sverker Nilsson otti kantaa ikuisuusaiheeseen: heikentääkö seksin harrastaminen ennen tärkeää kisaa tai ottelua urheilusuoritusta?

– Seksillä oman kumppanin kanssa päivää ennen suoritusta on yleensä hyvin positiivinen vaikutus. Jos se tuntuu hyvältä, se on hyväksi. Jos seksi tuntuu epämiellyttävältä tai ahdistavalta, sitä pitää välttää, Nilsson sanoo Expressenin haastattelussa.

Hän on sekä Ruotsin yleisurheilu- että jalkapalloliiton lääketieteellisen komitean jäsen ja jalkapalloseura Falkenbergs FF:n lääkäri.

Nilssonin mukaan satunnaiset yhden illan jutut ovat sen sijaan useimmiten negatiivisia urheilijan suoritukselle.

– Silloin koko tilanteeseen liittyy paljon muita jännitteitä. Urheilija on ehkä tilanteessa, joka ei takaa parasta valmistautumista. Läpi historian on ollut esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat hypänneet seksiklubille ja tulos on ollut kauhean negatiivinen.

Vaikka seksin haitallisesta vaikutuksesta urheiluun ei ole lääketieteellistä näyttöä, monet valmentajat ovat yrittäneet estää suojattejaan antautumasta petipuuhiin ennen kilpailemista. Esimerkiksi jalkapallovalmentaja Pep Guardiola kohautti taannoin omituisella seksisäännöllään: ei rakastelua puolenyön jälkeen ennen vapaapäivää.

Guardiolan kollega Antonio Conte kertoi puolestaan suosittelevansa, että hänen pelaajansa harrastaisivat seksiä mieluiten vaimojensa kanssa, lyhyesti sekä minimaalisella ponnistelulla ja asennoissa, joissa he ovat puolisonsa alla.

Jalkapallon MM-kisoissa 2014 ainakin kuusi joukkuetta oli vähintään osittaisessa seksikiellossa ja esimerkiksi Brasilian tuolloinen valmentaja Luiz Felipe Scolari kielsi brasseilta ”akrobaattisen seksin” loukkaantumisen pelossa.

Urheilulääkäri Nilssonin mukaan jalkapallovalmentajien uskomus siitä, että seksi vie pelaajan aggressiivisuuden on ”hevonpaskaa”.

– Ei tarvitse olla huolissaan fyysisistä vaikutuksista. Mikään ei huononnu millään tavalla, Nilsson paaluttaa Expressenille.

Tokion olympialaiset lähestyvät. Takavuosina olympiakylissä on käynyt raporttien mukaan kova kuhina, kun sadat nuoret urheilijat pakkautuvat viikoiksi samaan paikkaan. Vaikka koronavirus mutkistaa sosiaalisia kanssakäymisiä tänä kesänä, jaetaan urheilijoille Tokiossa silti 150 000 kondomia.

Expressen kysyi lääkäri Nilssonilta suoraan, kehottaisiko hän yleisurheilijaa harrastamaan seksiä olympialaisissa, jos mahdollisuus ruumiinkulttuurin harjoittamiseen lakanoiden välissä aukeaisi Tokiossa kisaa edeltävänä iltana.

– Ehdottomasti (kehottaisin). Mutta seksiä pitää harrastaa vakituisen kumppanin kanssa. Ei pidä keksiä jotain muuta.