Kivikova pallo jysähti nenään 150 km/h:n vauhdilla – seurausten näkeminen ei sovi herkille

Kevin Pillar sai syötön kasvoihinsa baseball-ottelussa.

New York Metsin Kevin Pillar sai pallon rajusti kasvoihinsa baseball-liiga MLB:n ottelussa Atlanta Bravesia vastaan tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Syöttäjä Jacob Webbin heitto lipesi pahasti kohteestaan ja osui Pillarin kasvoihin 152 km/h:n vauhdilla.

Pillar lyyhistyi kentän pintaan ja hänen nenästään suihkusi verta.

Juttu sisältää videon ja kuvia tapahtuneesta. Niitä ei suositella herkille.

Pelaajat, erityisesti syöttäjä Webb, ja yleisö seurasivat tapahtunutta hiljaisen järkytyksen vallassa.

Osuman saanut pelaaja poistui stadionilta omin voimin, mutta hänet kiidätettiin sairaalaan. Pillar vietiin tietokonekerroskuvaukseen (CT-kuvaus).

– Hän on taistelija, joka tulee joka päivä pelaamaan kovaa. Nähtiin, miten hän nousi ylös ja lähti. En missään nimessä ajatellut, että hän pääsisi jalkeille sen jälkeen, kun näin hänen saavan pallon kasvoihinsa. Mutta hän nousi ja lähti. Ainakin se oli positiivista, Metsin manageri Luis Rojas kommentoi MLB.comille.

Hetkellä, jona Pillariin osui, Metsillä oli päällä ajolähtötilanne. Jos syöttö osuu lyöjään baseballissa, lyöjä pääsee automaattisesti ykköspesälle. Näin ollen Pillarin loukkaantuminen antoi Metsille juoksun, jolla se voitti ottelun. Loppulukemat olivat 3–1.

Pillar huomioi ”voittojuoksun” aihetunnisteessa, kun hän twiittasi ottelun jälkeen olevansa kunnossa, vaikka tilanne olikin pelottava.

MLB.comin mukaan Pillar on saanut syötön kasvoihinsa kaksi kertaa aiemmin urallaan.

Osuman täytyy sattua. Baseball-pallo on kivikova. Sen ydin on korkkia ja kumia. Ydin on ympäröity langalla. Ulkokuori on nahkaa.