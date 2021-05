Raju video pikkujuniorien harjoituksista nosti raivon Yhdysvalloissa – asiantuntija teilasi valmentajan kovin sanoin

Twitterissä levinnyt video ei sovi herkille.

Video amerikkalaisen jalkapallon juniorien harjoituksista on aiheuttanut paheksuntaa Yhdysvalloissa.

7–8-vuotiaiden lasten taklausharjoitus nousi puheenaiheeksi, kun ex-NFL-pelaaja Dan Orlovsky ja Fox Sportsin NFL-asiantuntija Joel Klatt jakoivat videon Twitterissä.

Fox Newsin mukaan video on kuvattu jo viime vuoden syyskuussa, mutta kohu nousi vasta kahdeksan kuukautta myöhemmin.

Harjoituksia pitänyt valmentaja sai potkut jo syksyllä.

– Tämä on yksi typerimmistä asioista, joita olen nähnyt lasten urheilussa. 1. He näyttävät 7–8-vuotiailta. Heillä ei ole mitään tarvetta tehdä tällaista. 2. Toinen lapsista on selvästi vahvempi kuin toinen ja se on valmentajan vastuulla. 3. Kuka tahansa tämän harjoituksen laittoi pystyyn, sietäisi kärsiä seuraamukset, Orlovsky listasi.

– Sanat eivät riitä kuvaamaan vihaani tätä videota kohtaan. Tämä ei ole amerikkalaista jalkapalloa. Sen, joka salli tämän selvän tasoeron tässä harjoituksessa, ei pitäisi koskaan päästä lähellekään jalkapallokenttää tai lasten urheilua. Tämä on lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa naamioituna kilpailuksi, Klatt kirjoitti.