Suomalaista voimailuhistoriaa! Jari Saario rikkoi jalkakyykyssä maagisen 350 kilon rajan – katso video hurjasta suorituksesta

Jari Saario nosti hurjia lukemia Sotkamossa.

Kaavilainen voimamies Jari Saario oli vahvassa vireessä viikonloppuna Sotkamossa järjestetyissä kansallisissa voimanoston kisoissa.

Yli 120-kiloisten sarjaa edustava Saario ylsi kisoissa viiteen epäviralliseen Suomen ennätykseen: kahdesti jalkakyykyssä, kerran maastavedossa ja kahdesti yhteistuloksessa.

Juankosken Punnerrusta edustava Saario nosti ensimmäisenä suomalaisena jalkakyykystä 350 kiloa ns. raakana eli ilman tukea antavia varusteita.

Näet Saarion suorituksen yllä olevalta videolta.

Lisäksi Saario penkkipunnersi 192,5 kiloa. Maastavedossa tuli oma kisaennätys 362,5 kiloa.

Yhteistulos oli komea 905 kiloa. Se on tällä hetkellä suurin raakana tehty yhteistulos virallisissa Suomen Voimanostoliiton alaisissa raakakisoissa Suomessa.

– Nostoista onnistui kahdeksan yhdeksästä eli varaa on vielä parantaa jonkun verran ja tehdä tuloksista virallisia SE-tuloksia. Kyllä tässä alkaa kaikki tehtynä mistä on koskaan haaveilut. Pari extrahaavetta on jäljellä, Saario sanoi.

Viikonlopun tulokset ovat epävirallisia ennätyksiä siksi, että kisoissa oli vain kaksi ykkösluokan tuomaria. Viralliset tulokset vaativat kolmea tuon tason tuomaria.

Saario nostaa Suomen voimannostoliiton alaisissa kisoissa, jonka kattojärjestö on IPF. Hän kuuluu tarkan testauksen ryhmään Adams-pooliin, jossa on mm. olinpaikkojen ilmoitusvelvollisuus.