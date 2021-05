Suomalaisilla lupaava tilanne ennen marraskuun MM-kotikisoja.

Tamperelainen Minetit oli sunnuntaina Moskovassa joukkuevoimistelun EM-finaalin suomalainen mitalisampo. Minetit voimisteli naisten sarjassa EM-hopeaa ja Minetit Junior nuorissa pronssia.

Tampereen Sisun Minetit-joukkue voimisteli naisten sarjassa puhtaan ja varman suorituksen ja keräsi finaalisuorituksestaan 18,900 pistettä. Joukkueen yhteispisteet olivat 37,550.

– Tänään oli mahtava kisapäivä! Saimme tehtyä varman ja täsmällisen suorituksen, johon olemme todella tyytyväisiä. Pisteet nousivat eilisestä, ja se riitti tällä kertaa toiseen sijaan, Minettien joukkueeseen palannut Camilla Berg kommentoi tiedotteessa.

Finaalin korkeimmat pisteet sai alkukilpailun tapaan venäläinen Madonna, joka vei lukemin 38,150 Euroopan mestaruuden.

Espoolainen OVO Team oli naisten sarjassa neljäs ja nuorten lopputuloksissa viides.

Minettien valmennus oli tyytyväinen joukkueen suorituksiin.

– Kuluneen vuoden epävarmuus on ollut haastavaa huippuvaiheessa oleville urheilijoille, joille kilpaileminen tuo suurimman motivaation. Mutta tilanne on erittäin lupaava ajatellen marraskuun kotikisoja, jossa tavoitteenamme on uusia MM-kulta. Tämä kisa näytti, että se on realistinen tavoite, valmentaja Titta Heikkilä kertoi.

Mineteille kevät on ollut haastava. Joukkueen kokoonpanoon on tullut muutoksia. EM-kilpailuissa nähtiin kaksi joukkueeseen palannutta konkarivoimistelijaa, kun Bergin lisäksi joukkueen pitkäaikaisena kapteenina tunnettu Ella Ratilainen puki kisapuvun päälleen.

– Tuntuu, että korona on vihdoinkin tuonut jotain hyvää mukanaan, koska etäopinnot mahdollistivat minun osallistumisen tähän kisaan. Oli mahtavaa taas esiintyä ja näyttää, ettei tässä lajissa ole yläikärajaa, Ratilainen sanoi.

Berg nähdään Minettien riveissä ainakin vielä kesäkuun SM-kilpailuissa.

– Tuntui mahtavalta vuosien tauon jälkeen palata kisa-areenoille vanhassa tutussa tiimissä. Olen päättänyt ensin keskittyä SM-kilpailuun ja sen jälkeen päätän tulevasta, Berg pohti.