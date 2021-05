Amputointia pelännyt UFC-ottelija julkaisi ilahduttavan videon – käveli ensimmäistä kertaa kauhuloukkaantumisen jälkeen

Chris Weidmanin jalka katkesi huhtikuussa, mutta nyt hän on jo tolpillaan.

Vapaaotteluhäkissä karmean loukkaantumisen kokenut Chris Weidman, 36, on toipunut mittavan leikkauksensa jälkeen jo kävelykuntoon.

Weidman potkaisi huhtikuisessa ottelussaan Uriah Hallia vastaan oman jalkansa kokonaan poikki. Jalasta katkesivat niin sääri- kuin pohjeluu.

Vielä kaksi viikkoa sitten yhdysvaltalainen pelkäsi, että jalka joudutaan amputoimaan.

Nyt tilanne näyttää kuitenkin valoisammalta. Weidman julkaisi Instagramissa videon, jossa hän ottaa ensimmäiset kävelyaskeleensa kainalosauvojen avulla.

Weidman kertoo kuntouttaneensa jalkaa muun muassa kuminauhoilla ja painokevennetyllä juoksumatolla.

– Yritämme saada aivoni ja jalkani taas keskustelemaan keskenään, hän kuvailee pitkällistä prosessia Instagramissa.

Kuntoutuksessa on käytetty myös kivuliaampia metodeja. Weidman on treenannut jalkaa sähkön avulla samalla, kun sen verenkiertoa on rajoitettu.

– Tämä huijaa kroppani ajattelemaan, että teen sarjoja maksimipainoilla ilman, että minun täytyy varata liikaa painoa jalalle.

Weidmanin erinäisiä kuntoutusharjoituksia näet alta.