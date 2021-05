Olympiatoivo Lizzie Armanto, 28, vieraili Suomessa – huomasi yhden selkeän eron suomalaisten ja yhdysvaltalaisten käyttäytymisessä

Lizzie Armanto on toipunut reisivammastaan. Olympialaisten kovavauhtinen rata tekee hänestä naisten parkin voittajasuosikin.

Lizzie Armanto on Suomen suurin olympiatoivo Tokiossa.­

Lizzie Armanto ohjaa Teslaansa moottoritiellä Los Angelesissa ja luettelee osaamiaan suomen kielen sanoja.

– Jänis, ankka, hän lausuu ja jatkaa englanniksi:

– Osaan laulaa Hämä-hämä-häkkiä. Osaan yksinkertaisia juttuja, kuten tervehdyksiä.

Pian Armanton, 28, on syytä opetella Maamme-laulu. Rullalautailija edustaa Tokion olympialaisissa isänsä synnyinmaata Suomea ja on yksi naisten parkin voittajasuosikeista.

– Jos hän pysyy pystyssä, en näe kenenkään voittavan häntä, Armanton manageri Carl Harris sanoo.

Armanto osallistuu ensi viikolla Dew Tourin kilpailuun Iowassa. Kisassa jaetaan rankingpisteitä, joiden perusteella olympiapaikat määräytyvät.

Armanto on parkin olympiarankingissa viidentenä, ja hänen paikkansa Tokioon on käytännössä jo varma. Armanto hakee Iowasta kisatuntumaa, sillä koronaviruspandemian takia huipputason kisoja ei ole ollut yli vuoteen.

Kisa on Armantolle myös tilaisuus testata, miten hän on toipunut uransa pahimmasta loukkaantumisesta. Armanto kaatui lokakuussa San Diegon valtavalla Megarampilla, ja hänen reisiluunsa murtui.

– Se tapahtui onneksi ajankohtana, jolloin minulla oli paljon aikaa toipua. Olen tehnyt paljon saliharjoittelua ja vahvistanut jalkaani, ja tunnen olevani vahvempi kuin ennen, Armanto sanoo.

– Loukkaantumiset eivät ole hauskoja, mutta uskon sen asettaneen asiat mittakaavaan. Olen tavallaan aikaisempaa nälkäisempi.

Iowan radan on suunnitellut kalifornialainen Joe Ciaglia, joka on myös Tokion olympiaradan takana. Tokion rata julkaistiin huhtikuun alussa. Rata sopii mainiosti Armantolle.

– Minulla on joskus ollut vaikeuksia tietyillä radoilla, mutta tunnen että Tokion radalla moni asia suosii minua. Siellä on esteitä, joissa olen todella vahva, Armanto sanoo.

Lizzie Armantolla on vaneriramppi kotinsa takapihalla.­

Yksi Armanton suurimmista vahvuuksista on hänen perusskeittauksensa esteiltä toisille. Hän pystyy kiihdyttämään lautansa poikkeuksellisen kovaan vauhtiin. Olympiaradalla on korkeita seinämiä, joiden hyödyntämisessä vauhti on tärkeää.

– Lizzie on yksi fyysisesti vahvimmista naisskeittaajista, manageri Harris sanoo.

– Isossa, avoimessa skeittipuistossa etu on vahvimmilla. Lizzien lisäksi sellaisia skeittaajia ovat Japanin Mami Tezuka ja USA:n Jordyn Barratt.

Armanto itse puhuu mahdollisuuksistaan Tokiossa varovaisempaan sävyyn kuin managerinsa.

– Rullalautailu on subjektiivista, joten saa nähdä. En voi ennustaa tulevaisuutta, hän sanoo.

Tosiasia on kuitenkin se, että Armanto on nyrkkeilijä Mira Potkosen ohella Suomen suurin olympiatoivo. Yhdysvaltain edustajana Armanto olisi vain yksi kymmenistä mitalikandidaateista, mutta suomalaisena hän saa harteilleen koko urheiluväen odotukset.

Parkin finaali käydään 5. elokuuta, vain kolme päivää ennen kisojen päättymistä. Kukin urheilija tekee radalla kolme suoritusta, jotka tuomarit pisteyttävät. Vain paras suoritus otetaan huomioon.

Mikäli Suomen mitalitili ei ole tuolloin vielä auennut, penkkiurheilukansan katseet kääntyvät olympialaisten tulokaslajiin ja Suomen väreissä urheilevaan kalifornialaiseen.

Armanto ei halua ottaa asiasta paineita.

– Olympialaiset on iso juttu ja valtava mahdollisuus. Asenteeni on kuitenkin sama kuin kaikissa kilpailuissa. Haluan vain yltää omaan huippusuoritukseeni, mikä ikinä se onkaan. Jos pystyn siihen, olen tyytyväinen.

Suomessa saattaa olla vaikea käsittää, millainen tähti Armanto on. Hänellä on Instagramissa lähes puoli miljoonaa seuraajaa ja Facebookissa yhtä paljon.

Vertailun vuoksi Suomen pika-aitureilla Nooralotta Nezirillä, Annimari Kortteella ja Lotta Haralalla on kullakin reilu 50 000 Instagram-seuraajaa.

Manageri Harrisin mukaan Armanto on maailman kovatuloisin naisskeittaaja. Vuosiansioiden kirjaamiseen tarvitaan seitsemän numeroa. Suomen olympiajoukkueesta vain golfaajat pääsevät lähelle samaa tasoa.

Pääosa Armanton tuloista tulee vaate-, kenkä- ja juomasponsoreilta.

– On paljon urheilijoita, jotka menestyvät hyvin kilpailuissa, mutta se ei välttämättä näy markkinoitavuutena, Harris selittää.

– Lizzien tapaiset urheilijat vaikuttavat myyntiin, joten he ansaitsevat paljon.

Harrisin mukaan Armanton suosio johtuu hänen aitoudestaan.

– Ihmiset voivat samaistua häneen. Hän tuntuu hyvin inhimilliseltä. Hänen puheensa ei ole hiottua ja kiillotettua.

Vaikka Armanto on maailman tunnetuin naisskeittaaja, hänen puheestaan ja käytöksestään puuttuu täysin maailmantähden uho. Kalifornialaiseksi hän on jopa ujo.

Armanto uskoo, että se johtuu hänen suomalaisista juuristaan. Hän on tutustunut niihin viime vuosina vieraillessaan olympiaprojektin takia Suomessa.

– Suomalaiset eivät ole kaikkein äänekkäimpiä ihmisiä. Olen aina ollut introvertti, enkä ole ensimmäisenä äänessä, Armanto sanoo.

– Amerikkalaisessa kulttuurissa ollaan enemmän suuna päänä. Minä annan mieluummin skeittauksen puhua puolestani. Ei minun tarvitse kertoa kenellekään, kuinka hyvä olen.

Tokiossa sen näkee koko maailma.