Anni Vuohijoelle karmea pettymys Kolumbiassa – ”Kaksi ja puoli vuotta vessanpöntöstä alas”

Anni Vuohijoki tavoitteli torstaina olympiapaikkaa Kolumbiassa.

Painonnostaja Anni Vuohijoki, 32, kärsi karmaisevan pettymyksen Kolumbiassa olympiakarsinnoissa.

Vuohijoki kisasi Calissa Suomen aikaa torstaina illalla jääden ilman tulosta tempauksessa. Työnnössä hän oli nostanut 115 kiloa.

Vuohijoki yritti tempauksessa ensin nostaa 94 kiloa ja sen jälkeen kahteen kertaan 96 kiloa.

64-kiloisten sarjassa kilpaileva Vuohijoki julkaisi karsintakisan jälkeen videon Instagramin Stories-osiossaan.

– Kyllähän sitä yhdet itkut tuli väännettyä. Aika pitkä taival siihen, että jäät tempauksessa ilman tulosta. Olin tosi pehmeä ja jalka ei toiminut ollenkaan, Vuohijoki surkutteli.

Vuohijoki kisasi olympiapaikasta etenkin Saksan Lisa Marie Schweizerin kanssa. Schweizer onnistui mainiosti nostaen yhteistuloksen 220 kiloa.

Vuohijoki laski, että hänen olisi pitänyt olympiapaikan varmistaakseen nostaa yhteistulos 215 kiloa. Pettymyksestään huolimatta Vuohijoki jakoi tunnustusta Schweizerille: ”Onhan hän olympiapaikkansa ansainnut”.

– Aika kovaa puuhaa. Omalla tavallaan tuntuu, että kaksi ja puoli vuotta vedetty vessanpöntöstä alas.

Olympiarankingissa Vuohijoki jäi nyt Tokion kisalipun varmistamisesta hyvin niukasti.

– Jäin siitä olympiapaikasta 1,2 pistettä eli ihan häviävän vähän.

Vuohijoki kertoi Instagramissa ottavansa nyt muutaman bissen, mutta sen jälkeen harjoittelu tosimielellä jatkuu kesäkuun lopulle saakka.

Olympiapaikka ei nimittäin ole täysin haudattu, sillä olympialaisten painonnostoon valitaan kymmenen urheilijaa niin sanotulla villillä kortilla. Tosin kisapaikka ei enää ole Vuohijoen omissa käsissä.

Vuohijoki päivitti myöhemmin Instagramiinsa dramaattisen kuvan, jolla ikään kuin jättää tällä erää jäähyväiset olympiarenkaille.

– Vaikka lupasin itselleni, etten ole hermostunut, olin. Jalkani olivat täysin unessa Calin kuumuudessa, Vuohijoki kirjoitti.

– Tänään olisin ansainnut todella onnistuneen kisan. Olen kunnossa nostamaan 220 kiloa, mutta en ole onnistunut suorittamaan sitä lavalla. Pariisin olympialaisten karsintojen alkuun on vain vuosi aikaa, joten muutoksia täytyy tehdä. Jää nähtäväksi, mitä ne ovat. Yksi asia on varmaa: tuloksetta jääminen ei ratkaise urheilijan arvoa. Vaikka kilpailu oli pettymys, minä en ole, Vuohijoki sanaili.

– Minulla on edelleen mahdollisuus ansaita villi kortti tai jopa maapaikka olympialaisiin, mutta se ei ole enää omissa käsissäni. Joka tapauksessa karsinnat on saatu päätökseen, ja on aika kiittää kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän.

Vuohijoki kilpaili Rion olympialaisissa 2016 sijoittuen kymmenenneksi. 2018 hän saavutti EM-pronssia.

Anni Vuohijoki ja EM-pronssimitali keväällä 2018.­

Lääkäriksi opiskeleva Vuohijoki kertoi Ilta-Sanomille, millaiseen paikkaan hän on karsintareissulle lähdössä.

Koronaepidemia on riehunut trooppisessa maassa hallitsemattomasti ja lisäksi kansalaiset ovat mellakoineet hallituksen valmistelemaa verouudistusta vastaan.