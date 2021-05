Niclas Grönholm aloitti rallicross-kautensa voitolla

Niclas Grönholm oli ykkönen Ruotsissa.

Niclas Grönholm oli ykkönen Ruotsin Höljesissä kisatussa rallicrossin PM-sarjan osakilpailussa torstaina. Kilpailu oli Grönholmilla rallicross-kauden ensimmäinen. MM-sarja alkaa heinäkuun lopulla.

MM-kautta varten hyvää harjoitusta hakenut Grönholm sai haluamansa. Alkuerissä hän ajoi sijoille 3, 3 ja 2 ja välierässä toiseksi. Finaalissa Grönholm taktikoi onnistuneesti ja voitto irtosi päälle kahden sekunnin erolla Ruotsin Anton Marklundiin.

– Voitto on aina voitto, ja tästä on kiva lähteä jatkamaan, mutta on tosi vaikea sanoa, että mikä kyytimme taso oikeasti on. Olemme tehneet talven aikana paljon töitä, mutta niin ovat myös päävastustajamme tehneet. Emme vielä tiedä, miten meillä on vauhtia ja olemmeko tulevalla MM-kaudella riittävän hyviä vastustajiimme verrattuna, Grönholm mietti tiedotteessa.