Nyt tärähti! Vapaaottelijan potku lopetti ottelun hetkessä – vastustajan nenä murtui hirvittävällä tavalla

Michael Page otti teknisen tyrmäysvoiton Derek Andersonista Bellator 258 -tapahtumassa.

Vapaaottelija Derek Andersonin nenä meni karmivalla tavalla lyttyyn Bellator 258 -otteluillassa Yhdysvaltain Connecticutissa.

Andersonin vastustaja Michael Page osui terävällä potkullaan Andersonin nenänvarteen jo ottelun ensimmäisen erän aikana.

ESPN:n videolla kuulee selkäpiitä karmivasti sekä potkun lävähdyksen että Andersonin tuskaisen huudahduksen.

Alla olevat video ja kuva eivät sovi herkille lukijoille.

31-vuotias yhdysvaltalainen selvisi vielä erän loppuun saakka pystyssä, mutta taiston tauottua lääkäri keskeytti ottelun.

ESPN:n julkaisema kuva tilanteesta todistaa, kuinka perusteellisesti Andersonin nenä tilanteessa murtui.

– Tiesin, että potku osuisi. Hän on kova kaveri, kunnioitan sitä todella. Olen tottunut koviin kavereihin. He ovat hyviä vain, jos osuvat maaliinsa. Voima on kaikki kaikessa jos pystyy osumaan iskuillaan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei osu, Page sanaili MMAjunkie-sivuston mukaan mukaan ottelun jälkeen.

Teknisen tyrmäyksen myötä Pagesta tuli Bellator-promootion historian eniten tyrmäysvoittoja ottanut ottelija. Hän on voittanut 20:stä ammattilaisottelustaan 19.

Andersonin vastaavat lukemat ovat kivuliaan perjantai-illan jälkeen 17–4.