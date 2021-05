Anni Vuohijoki matkustaa kaaoksen keskelle – kaupungissa kymmeniä kuolleita, hallitsematon koronakaaos ja jätehuolto lopetettu: ”En voi olla menemättä”

Suomalaisnostajat saamassa olympiakarsinnoistaan todella eksoottisen elämyksen.

Anni Vuohijokea ja kolmea muuta suomalaisnostajaa odottaa eksoottinen kisamatka kaaoksessa olevaan Kolumbiaan, jossa on kuluneen viikon aikana koettu mm. rajuja mielenosoituksia.­

Painonnostaja Anni Vuohijoki on 32-vuotiaaksi naiseksi nähnyt ja kokenut paljon, mutta lauantaina hän lähtee matkalle, jonka kaltaista ei ole aiemmin kokenut ja tuskin välittäisi vastaisuudessa kokeakaan.

Neljä suomalaista painonnostajaa lentää läntisessä Kolumbiassa sijaitsevaan Calin kaupunkiin, jossa järjestettävissä painonnostokisoissa on tarjolla Tokion olympiapaikkojen jaossa painavia rankingpisteitä.

Vuohijoen toinen olympiaedustus on jo hyvin todennäköinen, vaikka kisasta tullee hänen mukaansa tiukka.

– Caliin menee kuitenkin nostajia, jotka voivat vielä uhata olympiapaikkaani, joten en voi antaa heidän ottaa pisteitä ja olla itse menemättä paikalle, Vuohijoki sanoi.

Suomen punttidelegaatio matkustaa erittäin kaoottiseen valtioon.

Koronapandemian kurittamassa 50 miljoonan asukkaan maassa miljoonat ihmiset ovat kuluneen runsaan vuoden aikana vajonneet köyhyysrajan alapuolelle.

Hallituksen valmisteleman verouudistuksen raivostuttamat ihmiset ovat tällä viikolla osoittaneet mieltään suurkaupungeissa, kuten 2,5 miljoonan asukkaan Calissa.

Mielenosoituksissa on jo kuollut vähintään 20 ihmistä.

Samaan aikaan koronaepidemia riehuu trooppisessa maassa ilmeisimmin hallitsemattomasti. Virallisten tilastojen mukaan tartuntoja olisi ollut noin kolme miljoonaa, kuolemia noin 76 000. Vuohijoki ei pitäisi lukuja ensikuulemalta jumalan sanana.

– Slummeissa on valtavasti rekisteröimättömiä ihmisiä alttiina tartunnoille. Testauskapasiteetista en tiedä, mutta sen tiedän, että 95 prosenttia hoitokapasiteetista on jo käytössä. Eihän näitä kisoja tietenkään pitäisi järjestää, mutta mitä minä voin tilanteelle urheilijana? Minun on mentävä, Kolumbiassa aiemmin ”normaalin” maailman aikaan käynyt Vuohijoki totesi.

– Se oli todella kiva matka silloin, ja ihmiset olivat aivan ihania.

Painonnostoliitto on konsultoinut tilanteesta myös Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa sijaitsevaa Suomen-suurlähetystöä. Informaatio ei ole ollut rohkaisevaa.

– Lentoliikennettä Bogotan ja Calin välillä on ainakin rajusti vähennetty, eivätkä ruokalähetyksetkään tietojen mukaan olisi päässeet perille edes maanteitse. Lisäksi Calissa olisi nyt jätehuoltokin seis, mikä tietysti trooppisissa oloissa on kovasti mielenkiintoinen tilanne.

Kisaurheilijoille on luvattu rakentaa jonkinlainen tämän kauden urheilutapahtumista tuttu koronakupla, mutta Vuohijoki sanoo suoraan suhtautuvansa skeptisesti siihen.

– Tanskalaiset ainakin ovat meitä ennen paikalla, joten kuulemme sentään, jos on käynyt niin hassusti, että kisat olisi peruttu.

Kolumbia on vahva painonnostomaa, mutta maan menestyjänostajien hymy on usein hyytynyt, kun dopingnäytteen laboratorioanalyysi on valmistunut.

Tällä hetkellä Kolumbian nostajia uhkaa liian monien positiivisten näytteiden takia jopa täyssulku Tokion olympiakisoista, minkä vuoksi rankingkisojen järjestäminen juuri Kolumbiassa on sekin erikoista.

– Kolumbialaisten mukaan tapaukset johtuisivat siitä, että ensin on syötetty hevosille hormoneita ja sitten nostajat ovat syöneet näiden hevosten lihaa.

Tämän kevään EM-kisoissa kuudenneksi sijoittunut nostaja tuntee myös Calin maineen kokaiinikaupunkina. Paikallinen kartelli hallitsi 1990-luvulla leijonanosaa maailman kokaiinimarkkinoista.

– Kun viimeksi Calissa kävin, huumeiden katukauppa oli aivan avointa.

Aiemmin diplomi-insinööriksi lukenut Vuohijoki on lääketieteen kandidaatti, ja hänet on hoitotyönsä luonteen takia koronarokotettu. Kansainvälinen olympiakomitea kertoi torstaina järjestävänsä kaikille halukkaille olympiaurheilijoille mahdollisuuden saada rokotus ennen kisoja.

– Se on oikeudenmukainen ratkaisu varsinkin ei-kehittyneistä maista tulevien urheilijoiden kannalta ja lisää kaikkien muidenkin turvallisuutta. Näkisin sen myös hyvin olympiahengen mukaiseksi ratkaisuksi.

Vuohijoki aikoo valmistua lääketieteen lisensiaatiksi keväällä 2022. Tuleviin suunnitelmiin kuuluvat myös väitöskirjan laatiminen sekä erikoistumisopinnot.

Painonnoston olympiaranking menee kiinni 31. toukokuuta.