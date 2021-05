Video supertähden käsittämättömästä muistista ällistyttää somessa – edes Harry Potter ei hämännyt pitkään

Magnus Carlsen muisti hetken pähkäilyn jälkeen Harry Potterin ja kumppaneiden skandinaavisen avauksen.

Shakin suurmestari ja hallitseva maailmanmestari Magnus Carlsen pääsi esittelemään uskomatonta muistiaan Champions Chess Tourin julkaisemassa videossa.

Videolla suurmestari David Howell tenttaa Carlsenia järjestelemällä pöydälle tilanteita erinäisistä enemmän ja vähemmän kuuluisista shakkiotteluista vuosikymmenten varrelta. Lajin norjalaisen supertähden tehtävänä on tunnistaa ottelut.

– Tulokset ovat todellakin tajunnanräjäyttäviä, paljon huomiota sosiaalisessa mediassa keränneen videon saatetekstissä lupaillaan.

Carlsen tunnistaakin ottelun toisensa perään ilman hetkenkään epäröintiä. Esimerkiksi venäläislegendojen Garri Kasparovin ja Anatoli Karpovin klassikko-ottelun vuodelta 1987 Carlsen tunnistaa jo ennen kuin kaikki nappulat ovat asemissaan.

– Luin tästä kirjaimellisesti juuri. Kirja Karpovin ja Kasparovin otteluista on makuuhuoneeni pöydällä, Carlsen naureskelee.

Lopuksi pöydälle asetetaan peli, jota lajin suurmestarit eivät ehkä juurikaan tapaa tarkastella, mutta joka on tuttu valtavalle määrälle ihmisiä ympäri maailman: kovien panosten ottelu Harry Potter vastaan Lumotut shakkinappulat on tuttu sadoille miljoonille velhomaailman faneille Harry Potter ja Viisasten Kivi -kirjasta ja -elokuvasta.

Maaginen ottelu saa hetkeksi Carlseninkin hämilleen. Epäiltyään peliä omaksi pikapelikseen vuosien varrelta, hän saa vinkin, että kyseinen peli on viihdemaailmasta tuttu.

Enempää ei tarvita.

– Okei, eli musta on menettänyt kuningattaren... eli tämä on ensimmäisestä Harry Potter -elokuvasta. He pelaavat skandinaavisen avauksen, ja sitten he pelasivat ratsun C3:een ja kunigattaren C6:een, Carlsen analysoi kuin apteekin hyllyltä.

Carlsen itse suhtautui monia ällistyttäneeseen suoritukseensa rauhallisesti.

– Tietäväthän he, että tämä on työtäni? Hän twiittasi jakaessaan videon Twitter-tilillään.