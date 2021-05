Järkyttävästi loukkaantunut UFC-ottelija pelkää pahinta – potkussa murskaantunut jalka saatetaan joutua amputoimaan

Chris Weidman kertoi Instagram-videolla pelkäävänsä, että hänen jalkansa saatetaan joutua amputoimaan.

UFC-ottelija Chris Weidman loukkaantui järkyttävällä tavalla UFC 261 -tapahtumassa huhtikuun lopulla Jacksonvillessä.

36-vuotias UFC:n entinen keskisarjan mestari potkaisi vastustajaansa Uriah Hallia ottelun alkuhetkillä, mutta hänen oman jalkansa sääri- ja pohjeluu katkesivat iskun voimasta täysin.

Weidman leikattiin alle vuorokausi hirvittävän tilanteen jälkeen. Hänen sääriluunsa läpi asennettiin titaanitanko. Aktiivisesti fanejaan ajan tasalla tilanteesta pitänyt Weidman arvioi leikkauksen jälkeen palautuvansa kävelykuntoon kahdeksassa viikossa ja treenikuntoon 6–12 kuukaudessa.

Uusimmassa videossaan Weidman suhtautui tilanteeseensa pessimistisemmin. Tuskat ovat yhä niin valtavat, että pelkkä vessassa käynti vaatii henkistä valmistautumista.

– Heti kun nousen seisomaan, veri alkaa pakkautua jalkaani, ja se on melko brutaalia, Weidman kertoo julkaisemallaan videolla.

– Olin aika peloissani tästä kivusta. Pahin skenaario on, että verenkierto ei palaa luuhuni, mikä saattaa johtaa amputaatioon.

Weidmanin huolta lisää hänen aiempi kokemuksensa vastaavasta tilanteesta. Ottelijan peukalo murtui pahasti ottelutilanteessa, ja leikkauksen jälkeen verenkierto siihen ei palannut. Koko peukalon luu oli lopulta pakko korvata palalla hänen lonkkaluutaan.

– Jos sama tapahtuisi sääriluulleni, en tiedä mitä siitä seuraisi. Amputaatio, proteesijalka... se pelottaa minua. Uskon, että niin ei käy, mutta se on mahdollista. Puhuin lääkärini kanssa, ja sääriluun paranemisen todennäköisyys leikkauksen jälkeen on huonoin kaikista luista. Ei se huono prosentti ole, amputaation riski on viiden prosentin luokkaa. Mutta on se silti pelottavaa, Weidman kertoo.

Weidman kertoi myös, että hänen jalkapohjansa ja osa varpaistaan on yhä turtana, eli hermojen toiminta ei ole vielä palannut normaaliksi.