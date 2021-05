Mullistaako tämä keksintö urheilun katsomisen? Uudelta suomalaisinnovaatiolta odotetaan miljoonapottia

Urheilukortin avulla kuluttajat voivat hankkia pääsylippuja eri lajien tapahtumiin edullisemmin ja tukea samalla urheilua.

Suomessa tulee syyskuun alussa käyttöön Urheilukortti, jonka rahoittajat toivovat sen tuovan neljässä vuodessa jopa 20 miljoonan euron lisärahoituksen suomalaiselle urheilulle ja liikunnalle. Uuden suomalaisen innovaation uskotaan muokkaavan merkittävästi urheilun katsomista.

– Urheilukortti on urheilun taustavaikuttajien sekä urheiluorganisaatioiden yhdessä kehittämä mobiilikortti, jonka odotetaan innostavan kuluttajia kotikatsomoista eri lajien urheilutapahtumiin, kortti-idean alun perin keksinyt, kokenut tapahtumavaikuttaja Mikko Vanni kertoo.

– Uskoaksemme tämä keksintö lisää seurojen, lajiliittojen sekä olympia- ja paralympiarahastojen tulonlähteitä. Urheilukortin avulla kuluttajat voivat hankkia pääsylippuja eri lajien tapahtumiin edullisemmin ja tukea samalla urheilua.

Urheilukortilla osan pääsylipun hinnasta voi ohjata suoraan esimerkiksi haluamalleen seuralle tai lajiliitolle.

– Tapahtumayhteistyön ohella seurat ja muut urheiluorganisaatiot voivat itsekin välittää Urheilukortteja faneilleen, jäsenilleen ja sidosryhmilleen ja saada näin rahaa omaan toimintaansa. Halusimme kehittää koko urheiluyhteisön yhteisen ”työkalun”, Urheilukortti Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Vanni selvittää.

Urheilukortin alkuperäiskehittäjä on tapahtumavaikuttaja Mikko Vanni, joka kertoo saaneensa idean jo vuosia käytössä olleesta Museokortista.­

Hankkiessaan 69 euron hintaisen Urheilukortin kuluttaja saa siihen viisi tapahtumaa, eli yhden tapahtuman hinta kuluttajalle on 13,80 euroa. Vannin mukaan Urheilukorttiin mukaan tulevien tapahtumien pääsylippujen normaalihinta on 15–18 euroa.

– Idean taustalla on Museokortti, jolla on jo yli 200 000 vakiintunutta käyttäjää. Sen palautus museoille on vuositasolla jo 10 miljoonaa euroa. Jos Urheilukortti saavuttaa 180 000 kortin tavoitteen neljässä vuodessa, on yhteensä 20 miljoonan euron tavoite realistinen, Vanni uskoo.

– Esimerkiksi musiikkimuseo Famen noin 40 000 kävijästä jopa noin 25 000 on tullut Museokortilla. Se toi uskoa ja voimaa tähän uuteen hankkeeseen.

Toistaiseksi on epäselvää, mitä lajeja ja tapahtumia sporttikortilla pääsee katsomaan. Suomen Urheilukortti Oy:n kanssa sopimuksen tehneet julkistetaan Vannin mukaan kesällä.

– Ensimmäisiä sopimuksia on jo tehty, mutta tässä vaiheessa emme tietoisesti lähde avaamaan, onko mukaan tulossa esimerkiksi jääkiekon SM-liiga tai jalkapallon Veikkausliiga. Varmuudella voi sanoa, että mukana on sekä naisten että miesten yksilö- ja joukkuelajeja, hän sanoo.

Yksityisrahoituksen lisäksi Urheilukorttia ovat rahoittamassa urheilun ja liikunnan aluejärjestöjä, joita tuetaan vuosittain merkittävillä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla.