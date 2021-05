Inter päätti Juventuksen valtakauden

Interin mestaruus varmistui.

Milanon Interin ensimmäinen Italian jalkapallomestaruus sitten kauden 2009–2010 varmistui sunnuntaina, kun Atalanta jäi 1–1-vierastasapeliin Sassuoloa vastaan.

Atalanta oli ainoa joukkue, joka pystyi vielä uhkaamaan Interin mestaruutta.

Kullakin kärkijoukkueella on Serie A:n kautta jäljellä neljä ottelua. Interin ero Atalantaan, Juventukseen ja AC Milaniin on 13 pistettä.

Interin mestaruus päättää samalla Juventuksen pitkän valtakauden Serie A:ssa. Juventus oli voittanut yhdeksän edellistä mestaruutta. Interille Italian miesten mestaruus on seurahistorian 19:s.

Milanolaisten mestaruuden varmistaneessa Sassuolo-ottelusa vierasjoukkue Atalanta joutui 22. minuutilla alivoimalle, kun maalivahti Pierluigi Gollini lensi suihkuun. Toisella puoliajalla Sassuolon Marlon lensi suihkuun ja Atalantan Luis Muriel epäonnistui rangaistuspotkussaan.