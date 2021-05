Pöyristyttävä video teki puhtoisen lajilegendan maineeseen ikuisen loven – John Higgins pohti nauhalla, kuinka pesee valtavan sopupelisumman

Snookerlegenda John Higgins ajautui keväällä 2010 valtavan kohun keskelle.

– Kuinka nielaisit sen 300 000 puntaa, John?

Huuto kuuluu kiusallisen kirkkaasti täysin hiljaisessa Cruciblessa ja saa yleisön kohahtamaan. Pöydän ääressä John Higgins huokaisee syvään mutta ei irrota katsettaan pöydästä. Tuomari pyytää järjestysmiehiä poistamaan huutelijan katsomosta ja snookerin MM-välierä vuosimallia 2011 pääsee jatkumaan.

Katkera huuto liittyi kevääseen 2010. Tuolloin kohulehti News of the World julkaisi MM-kisojen aikaan videon, joka järkytti koko snookermaailmaa.

Piilotetuilla kameroilla kuvatulla videolla John Higgins ja hänen managerinsa Pat Mooney istuvat kiovalaisessa hotellihuoneessa kahden muun henkilön kanssa ja vaikuttavat sopivan vedonlyöntivilpistä.

Higgins ja Mooney uskoivat istuvansa vastapäätä venäläisiä liikemiehiä, jotka olivat valmiita maksamaan Higginsille jopa 300 000 euroa neljän snookererän tahallisesta häviämisestä. Todellisuudessa kyseessä oli News of the Worldin järjestämä valeoperaatio.

Huijauksen takana oli nykyään jo kuopatun kohutabloidin kiistanalainen tutkiva journalisti Mazher Mahmood. ”Feikkisheikki” -lempinimellä tunnettu Mahmood oli noussut kuuluisuuteen muun muassa huijattuaan Englannin maajoukkueen silloisen päävalmentajan Sven-Göran Eriksonin paljastamaan arkaluontoisia asioita pelaajistaan.

Mahmood oli käyttänyt paljon resursseja Higginsin vedättämisen valmisteluun. Sportingintelligence-sivuston selvityksen mukaan hän esittäytyi skotin managerille bisnesmiehenä nimeltä Marcus D’Souza, ja oli kehittänyt edustamalleen feikkifirmalle sekä englannin että venäjän kielillä toimivat verkkosivut.

Mahmood oli lähestynyt ensin Mooneya, joka oli suostunut järjestämään Higginsin paikan päälle Kiovaan – maailmanmestarin tietojen mukaan sopimaan isosta sponsorointisopimuksesta. Siellä käytiin ja taltioitiin nauhalle kohtalokas keskustelu.

News of the Worldin julkaisema leikelty video tapaamisesta oli Higginsin kannalta kiusallista nähtävää. Rennossa asennossa istuskeleva Higgins selittää videolla muun muassa naureskellen, kuinka helppoa tahallinen häviäminen snookerissa on.

Hän ja Mooney vakuuttavat, ettei riskejä ole: pienet päällevetovirheet eivät epäilytä ketään, ja vastustajalle on helppo jättää voittoon tarvittavat paikat.

Higgins osallistuu myös aktiivisesti sopimuksen rahapuolen suunnitteluun.

– Mietiskelen tässä, että kuinka onnistun nielaisemaan satoja tuhansia puntia tai euroja, Higgins sanoo videolla ja jatkaa ehdottaen jonkinlaista sopimusta liittyen Espanjassa omistamaansa asuntoon.

Videon lopulla Higgins ja Mooney kättelevät isäntiään ja joukko nostaa maljan tehdyn diilin kunniaksi.

Voit katsoa videon tästä linkistä.

Videon lävähdettyä julkisuuteen Higgins julkaisi nopeasti tiedotteen, jossa vakuutti omatuntonsa olevan puhdas. Hän selitti puheitaan sillä, että tunsin olonsa uhatuksi.

– Rehellisesti sanottuna huolestuin todella paljon siitä, kuinka keskustelu eteni Kiovassa. Kun ehdotettiin, että häviäisin freimejä isoa rahasummaa vastaan, olin todella peloissani. Halusin vain päästä pois hotellista ja lentää takaisin kotiin, Higgins selitti.

– En tiennyt, olenko tekemisissä Venäjän mafian vai kenen kanssa. Siinä tilanteessa koin parhaaksi toimintasuunnitelmaksi leikkiä mukana näiden tyyppien puheissa ja poistua Venäjältä (Kiova on tosin Ukrainassa).

Snookermaailmassa skandaali otettiin vastaan järkytyksen vallassa. Toisin kuin ikätoverinsa, kohusta toiseen kulkenut snookerin ”hullu nero” Ronnie O’Sullivan, Higgins oli aina ollut puhtoisen ja sympaattisen herrasmiehen maineessa.

Kolminkertainen maailmanmestari Higgins oli snookerin kannalta pahin mahdollinen nimi, johon vilppisyytökset saattoivat kohdistua.

Kesken MM-kisojen suurta snookerjuhlaa koko lajin rehellisyys oli yhtäkkiä uhattuna. Lehtien otsikot hehkuttivat skandaalia ja videon kohahduttavimmat sitaatit iskivät silmille joka paikassa.

– Kaikki ovat sokissa ja kävelevät ympäriinsä murtuneina. Tämä on synkin päivä, jonka olen snookerissa kokenut. Snookerin maine on käytännössä mennyt yhdessä yössä. Mikä kamala herätys, tämä on vain liian hirvittävää mietittäväksi, vain viikkoa aiemmin satumaisen voiton Higginsistä Cruciblessa ottanut lajilegenda Steve Davis totesi The Guardianin mukaan uutisen jälkimainingeissa.

Higgins hyllytettiin nopeasti ammattilaiskiertueelta, ja hän jäi odottamaan tuomiotaan.

Lajiliitto WPBSA julkisti pitkällisten tutkimusten jälkeen päätöksensä syyskuussa, nelisen kuukautta sen jälkeen, kun tapaus oli tullut julkisuuteen.

Higgins selvisi lopulla melko vähältä. Tutkinnoissa todettiin, että skotin tarina oli uskottava: hän ei ollut tiennyt Kiovan matkan todellisesta tarkoituksesta ennen kuin vasta juuri ennen hotellihuoneeseen astelemista.

Asianajaja Ian Mill totesi päätöksessä uskovansa skotin puhuneen totta kertoessaan myötäillessään hotellihuoneen neuvotteluissa vain Mooneyn käskystä, ja koska tunsi olonsa uhatuksi.

Higgins todettiin syyttömäksi vakavimpiin syytteisiin, eli sopupelilahjuksen hyväksymiseen ja vilpilliseen toimintaan suostumiseen. Hänen todettiin kuitenkin antaneen tahallisesti sen vaikutelman, että oli suostumassa vedonlyöntivilppiin, sekä jättäneen kertomatta lajiliitolle välittömästi kuulemastaan vilppiehdotuksesta.

Higginsille tuomittiin 75 000 punnan sakot ja puolen vuoden pelikielto. Tuomion kuullessaan Higgins oli kärsinyt pelikiellostaan jo neljä kuukautta.

Mooneylle kävi sen sijaan huonommin. Hänet tuomittiin syylliseksi sopupelin suunnitteluun Higginsin selän takana. Mooney sai elinikäisen toimintakiellon snookerpiireihin.

– Jos olen syyllinen johonkin, niin naiiviuteen ja sellaisiin ihmisiin luottamiseen, joiden kuvittelin työskentelevän snookerin ja minun hyväkseni, Higgins totesi tiedotteessa tuomion julkistamisen jälkeen.

Higgins palasi tositoimiin marraskuussa 2010, ja voitti heti ensimmäisen pelaamansa turnauksen. Vuosi päättyi suurturnaus UK Championshipin voittoon, ja keväällä pussitustaituri voitti neljännen maailmanmestaruutensa. Vaikean vuoden päätteeksi Higgins itki Cruciblessa ilon kyyneliä.

Kymmenen vuotta myöhemmin Higgins on yhä maailman parhaita snookerpelaajia, ja iän karttuessa hänen arvostuksensa on monien silmissä vain noussut. Katsomoissa ei enää huudella sopupelirahoista, eikä Higginsille ja koko lajille traumaattista kevättä 2010 juuri enää julkisuudessa muistella.

46-vuotiaan pelatessa nopea vilkaisu Twitteriin kuitenkin paljastaa, etteivät kaikki ole antaneet Higginsille anteeksi kevään 2010 tapahtumia.

Ihailevien fanien kommenttien seassa ”Huijari-Higginsin” tappioita ilakoivat yhä monet.

Skotti tietää itsekin, että kolmen minuutin leikelty video ei jätä häntä täysin rauhaan koskaan. Higgins pohti kaksijakoista mainettaan Eurosportille vuonna 2012.

– Se leijuu ylläni urani loppuun saakka, niin se vain on. Fanien reaktiot ja muu sellainen... en taida olla ikinä ollut fanien suurin suosikki, mutta koen silti saavani hyvän määrän tukea pelatessani.