ESPN: Amerikkalaisen jalkapallon arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu supertähti haluaa jättää seuransa – johtajat lähes paniikissa

NFL:n tähtipelinrakentaja Aaron Rodgers ei ole tyytyväinen. MVP-pelaajan uudet urasuunnitelmat voivat käydä miehelle kalliiksi.

Viime kaudella amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Green Bay Packersin pelinrakentaja Aaron Rodgers haluaa pois joukkueesta. Asiasta raportoi ESPN-kanava useilta lähteiltään joukkueen ja liigan sisältä saamiinsa tietoihin perustuen.

Kanavan tietojen mukaan Rodgers, 37, on useasta syystä tyytymätön oloonsa Packersissa. Yksi syistä on ESPN:n mukaan se, että viime vuoden varaustilaisuudessa Packers varasi ensimmäisellä kierroksella saman paikan pelaajan eli pelinrakentaja Jordan Loven. Tästä jotkut tulkitsivat, että Packersin niin ikään ensimmäisellä kierroksella vuonna 2005 varaaman Rodgersin päivät Packersissa alkaisivat olla luetut.

Huhtikuussa Rodgers myös toimi kahden viikon ajan Yhdysvalloissa supersuositun tv-visailun Jeopardyn vierailevana juontajana. The Ringerin haastattelussa Rodgers sanoi, että haluaisi jatkaa ohjelman vakituisena juontajana. Tosin tämä ei hänen mukaansa välttämättä tarkoittaisi peliuran lopettamista.

– Ohjelmaa kuvataan 46 päivänä vuodessa. Viime kaudella tein töitä Packersin kanssa 187 päivänä. Siitä jää vuoteen 178 päivää jäljelle. Nämä 46 päivää sopisivat hyvin kalenteriini. Show’n juontaminen olisi unelmatyö, enkä häpeile sanoa, että haluan tämän työn, Rodgers sanoi.

Rodgers on antanut monitulkintaisia kommentteja jatkostaan Packersissa, mutta ESPN:n mukaan hän on sanonut joillekin seuran edustajille, ettei halua jatkaa seurassa.

Aaron Rodgers käy kesän aikana useita keskusteluja Green Bay Packersin seurajohdon kanssa.­

Yksi mutta Rodgersin suunnitelmissa kuitenkin on. Hänellä on sopimusta jäljellä vielä kaksi kautta. NFL-toimittaja Ian Rapoportin mukaan siirto tai pelikentiltä vetäytyminen tarkoittaisi sitä, että Rodgersin pitäisi maksaa Packersille takaisin yhteensä 23 miljoonan dollarin eli reilun 19 miljoonan euron edestä allekirjoitusbonuksia – noin 9,6 miljoonaa euroa kummaltakin kaudelta.

– Minulle on kerrottu, että mikäli Aaron Rodgers vetäytyy (juontaakseen Jeopardya tai muuten vaan), hänen täytyisi maksaa joukkueelle 11,5 miljoonaa dollaria tänä vuonna, ja toiset 11,5 miljoonaa ensi vuonna, jos hän pysyy sivussa. Tämä kaikki on hänen allekirjoitusbonuksiaan. Jos tilanne ei korjaannu hänen toivomallaan tavalla, tämä on vakavasti otettava vaihtoehto, Rapoport kirjoittaa.

Tosin Rodgersilla saattaa jopa olla varaa tehdä mielensä mukainen päätös. Hänen nelivuotisen sopimuksensa kokonaisarvo on sportrac.com -sivuston mukaan 134 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 111 miljoonaa euroa, josta yhteensä 48 miljoonaa euroa on allekirjoitusbonuksia. Tosin sopimuksen rahakkaimmat vuodet ovat vasta edessäpäin.

ESPN:n tietojen mukaan Packersin seurajohto on tilanteesta lähes paniikissa. ESPN kertoo, että seuran puheenjohtaja Mark Murphy, toimitusjohtaja Brian Gutekunst ja päävalmentaja Matt LaFleur lentävät kukin eri paikkoihin tapaamaan Rodgersia harjoituskauden aikana.

– Olemme sitoutuneita Aaroniin kaudeksi 2021 ja siitä eteenpäin. Hän on ollut tärkeä tekijä menestyksessämme, ja haluamme kilpailla uusista mestaruuksista hänen johdollaan, Gutekunst latoi tuttuja urheilufraaseja ESPN:lle.

Packers on voittanut amerikkalaisen jalkapalloilun mestaruuden eli Super Bowlin viimeksi vuonna 2011 juuri Rodgersin toimiessa pelinrakentajana.

Green Bay Packers varasi vuosi sitten Utah Staten lupaavan pelinrakentajan Jordan Loven. Moni, esimerkiksi Aaron Rodgers, tulkitsi tämän epäluottamuslauseeksi Rodgersille.­

Ainakin San Francisco 49ers ehti jo kysellä Packersin seurajohdolta näiden suunnitelmia Rodgersiin liittyen. 49ersin toimitusjohtaja John Lynch kertoi ESPN:lle, että hänen torstainen puhelunsa ei johtanut mihinkään, vaan hänet torjuttiin nopeasti.

– Puhutaan liigan MVP:stä (arvokkaimmasta pelaajasta). Kyllä, kysyimme asiasta. Ilmoittauduimme keskusteluun, mutta mitään ei tapahtunut, Lynch sanoi.

NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittua pelaajaa ei ole koskaan kaupattu toiseen joukkueeseen valintaa seuraavaksi kaudeksi. Vain kahdesti on käynyt niin, että MVP ei ole palannut edellisen kauden seuraansa.

Philadelphia Eaglesin pelinrakentaja Norm Van Brocklin lopetti vuonna 1960 ja Atlanta Falconsin keskushyökkääjä Jim Brown vuonna 1965 heti MVP-valinnan saatuaan.