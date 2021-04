Emma Kimiläinen kertoi hupaisan tarinan sukunimestään MTV3:n ohjelmassa – syyksi epäiltiin Kimi Räikköstä

Emma Kimiläinen vierailee Penkinlämmittäjät-ohjelmassa.

Autourheilija Emma Kimiläinen paljasti hauskan tarinan sukunimestään MTV3:n Penkinlämmittäjät-viihdeohjelmassa.

Kimiläinen kertoo, että häneltä oli kysytty pari vuotta sitten, onko Kimiläinen hänen oikea sukunimensä vai liittyykö se Kimi Räikkösen fanittamiseen.

– Mut mä oon pelannut korttini hyvin kuitenkin, et on Kimi Räikkönen ja sit on ollut Heikki Kovalainen ja sit kun ne sekotetaan, niin tulee Kimiläinen! 31-vuotias Formula W -sarjan kuljettaja vitsailee.

MTV3 jakoi pätkän Twitterssä. Jos alla oleva video ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

Myös Kimiläinen jakoi videon omalla Twitter-tilillään.

Kimiläinen on todellakin harvinainen sukunimi. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Kimiläisiä on tällä hetkellä Suomessa 19.