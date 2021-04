Video: Selostaja ehti jo lausua pahaenteiset sanat – väläytti sitten salamannopeita reaktioitaan

Selostaja Geoff Haxton esitti komean suorituksen.

Selostaja Geoff Haxton nousi yllättäen baseballottelun tähdeksi, kun Texas Techin ja West Virginian yliopistot kohtasivat viime viikolla.

Virginian yliopiston kotikentällä Monongalia County Ballparkilla pelattiin kahdeksatta vuoroparia, kun Texasin Jace Jungin lyönti karkasi laittomaksi. Radioselostaja Haxton reagoi salamannopeasti kohti selostamoa lentäneeseen palloon.

– Pallo tulee suoraan kohti, Haxton ehtii sanoa selostuksessaan ja nappaa sitten eleettömän kopin vasemmalla kädellään.

– Käteeni sattuu todella paljon juuri nyt, selostaja jatkaa.

Jos alla oleva video ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

Yhdysvaltalaislehti Slate haastatteli Haxtonia huippusuorituksen jälkeen.

– Se sattui oikeasti kunnolla parin tunnin ajan, mutta sitten turvotus helpotti. Kovin paukku tuli vasempaan etusormeen. Lopulta, se oli aika hauskaa, Haxton kuvaili.

Haxton kertoi olevansa oikeakätinen ja pelanneensa itsekin baseballia kouluaikoina, eli viimeksi vuonna 1996.

Selostaja arvioi, että pallolla saattoi olla vauhtia peräti 90–95 mailia eli 145–153 kilometriä tunnissa.

– Se on vain arvaus. Voimasta, jolla pallo osui käteeni, tiedän vain, että vauhtia oli.

Haxton on ottanut ajastaan julkisuudessa ilon irti. Hän on lisännyt Twitter-tilinsä esittelytekstiin selostuksensa sanat: ”My hand hurts so bad right now” (käteeni sattuu todella paljon juuri nyt).