UFC-mestari Zhang Weili on Kiinassa superjulkkis, jonka suosiota verrataan jo Yao Mingiin.

Yli vuoden kestänyt odotus päättyy lauantain ja sunnuntaisen välisenä yönä, kun Zhang Weili kapuaa vapaaotteluhäkkiin Las Vegasissa ja puolustaa titteliään yhdysvaltalaista Rose Namajunasia vastaan.

UFC:n naisten korsisarjan mestari Zhang ottelee nyt ensi kertaa sitten maaliskuun 2020, jolloin hän nousi kertaheitolla lajin supertähtien joukkoon.

Viime vuoden maaliskuussa Zhang löi puolalaisen Joanna Jedrzejczykin tuomariäänin. Kiihkeästä, tasokkaasta ja brutaalista viisieräisestä kamppailusta tuli lajihistoriaan jäävä klassikko.

Muun muassa arvostettu The Athletic valitsi Zhangin ja Jedrzejczykin kohtaamisen vuoden 2020 parhaaksi otteluksi.

Suuri yleisö muistaa etenkin kuvat Jedrzejczykin päästä kamppailun jälkeen. Puolalaisen otsaan oli iskujen voimasta turvonnut valtavat patit, jotka saivat hänet näyttämään avaruusolennolta.

Kamppailun jälkeen molemmat ottelijat kiidätettiin sairaalahoitoon. He jakoivat saman huoneen, välissään vain verho.

31-vuotias Zhang kertoi myöhemmin, mitä verhon takaa kuului.

– Jedrzejczyk itki tuntikausien ajan. Minulle tuli paha mieli. Halusin lohduttaa häntä, mutta kielimuurin takia pystyin vain sanomaan: Hyvää työtä! Pärjäsit hienosti. Olet tosi hyvä, Zhang sanoi South China Morning Postin mukaan.

Zhang Weili on historian ensimmäinen kiinalainen UFC-mestari.­

Kovan puolalaisen lyöminen sinetöi Zhangin megasuosion kotimaassaan Kiinassa.

Kun Forbes-lehti julkaisi elokuussa 2020 perinteisen listansa Kiinan sadasta suosituimmasta julkkiksesta, mukaan mahtui vain kaksi urheilijaa: Zhang ja Kiinan jalkapallomaajoukkueen paras pelaaja Wu Lei. Zhang oli 27:s, Wu 30 sijaa alempana.

Zhangilla on lähes 1,5 miljoonaa seuraajaa Weibossa, joka on Kiinan vastine Twitterille. Hänen ansiostaan myös UFC:n sosiaalisen median seuraajamäärä on moninkertaistunut Kiinassa.

Häntä on jo ehditty verrata Yao Mingiin, jonka menestys Houston Rocketsissa 2000-luvun alkuvuosina räjäytti koripalloliiga NBA:n suosion taivaisiin Kiinassa.

– En ole Yao Ming tai kukaan mukaan! Haluan vain tulla paremmaksi versioksi itsestäni, Zhang tyrmäsi vertailut uutistoimisto AFP:n mukaan kesäkuussa 2020, jolloin hän oli vihdoin päässyt palaamaan kotimaahansa koronarajoitusten höllennyttyä.

Zhang Weili esitteli harjoitteluaan medialle Shanghaissa kesäkuussa 2020.­

Zhangin nousu vapaaotteluhuipulle ja superjulkkikseksi on joka tapauksessa ollut rakettimainen. Hän otteli ensimmäistä kertaa UFC:ssä vasta marraskuussa 2018.

Ammattilaiseksi Zhang oli ryhtynyt vain neljä vuotta aikaisemmin eikä hän ollut omien sanojensa mukaan kuullutkaan vapaaottelusta ennen vuotta 2012.

Hebein pohjoiskiinalaisessa maakunnassa kasvanut Zhang oli vilkas lapsi, joka harrasti kaikkia mahdollisia urheilulajeja ja rakasti kungfu-elokuvia.

12-vuotiaana hän sai ylipuhuttua vanhempansa lähettämään hänet kamppailulajeja opettaneeseen sisäoppilaitokseen. Siellä hän aloitti potkunyrkkeilyn ja nautti urheilijan elämästä, kunnes kärsi pahan alaselkävamman 17-vuotiaana.

– Vamma sai vanhempani tajuamaan, kuinka vaikeaa minun olisi tienata elantoni kamppailulajeja harrastamalla. 2000-luvun alussa Kiinassa kukaan ei ollut kuullutkaan ammattilaisottelijoista, Zhang kertoi Player’s Tribunelle.

– Millaisen työpaikan treenaaminen minulle toisi? Kuka muka haluaisi maksaa siitä, että saisi katsoa, kuinka tyttö saa turpaansa kehässä?

Zhang Weili jakoi maaliskuussa Instagramissa videon erikoisesta voimannäytteestään.

Zhangin vanhemmat käskivät tyttärensä kotiin ja panivat tämän kauneudenhoitaja- ja kampaajakouluun oppimaan itselleen kunnon ammatin.

– Vihasin ajatusta. Tiesin, että minun piti ansaita rahaa, mutten halunnut tehdä sitä niin. Tunsin yhä polttavaa intohimoa kamppailulajeja kohtaan, Zhang sanoi.

Hän seurasi miljoonien muiden nuorten maakunnissa kasvaneiden naisten esimerkkiä ja lähti siirtotyöläiseksi suurkaupunkiin.

Zhang päätyi isoveljensä perässä Pekingiin, jossa työskenteli hotellin vastaanottovirkailijana ja lastentarhan liikunnanohjaajana. Sitten hän löysi työpaikan kuntosalilta, joka sattui olemaan Kiinan tuolloin vielä vähälukuisen vapaaotteluväen suosiossa.

Zhang löysi taas tien intohimonsa pariin. Hän muutti asumaan aivan salin viereen ja käytti kaiken vapaa-aikansa harjoitteluun.

Pohjois-Kiinasta kotoisin oleva Zhang Weili on kotimaassaan supersuosittu.­

Ammattilaisuran alku ei kuitenkaan ollut helppo. Zhang hävisi debyyttiottelunsa Meng Bolle. Parin voiton jälkeen Zhangin alaselkä petti jälleen eikä hän noussut häkkiin yli vuoteen.

Vamman lopulta parannuttua Zhang otteli kuin vimmattu. Joulukuusta 2015 alkoi kahden vuoden jakso, jonka aikana Zhang kohtasi neljätoista vastustajaa ja voitti heidät kaikki.

Zhang nousi Kunlun Fight -promootion mestariksi ja vastasi sitten kiinalaista tähteä kuumeisesti etsineen UFC:n kutsuun.

UFC-debyyttiottelussaan Las Vegasissa Zhang löi Danielle Taylorin kaikin tuomariäänin. Kaksi voittoa myöhemmin Zhang oli jo illan päätähti titteliottelussa Jessica Andradea vastaan.

Etelä-Kiinan teknologiametropolissa Shenzhenissä käyty kamppailu oli Zhangin näytös, joka päättyi 42 sekunnissa. Historian ensimmäinen kiinalainen UFC-mestari juhli saavutustaan akrobaattisilla tuuletuksilla.

– Minun nimeni on Zhang Weili! Olen kiinalainen. Muistakaa minut! Zhang sanoi ottelun jälkeen ESPN:n mukaan.