Koronavirus iski myös Mount Everestille – vuorikiipeilijä evakuoitiin helikopterilla: ”Toivon todella, ettei muille tule”

Erlend Nessillä todettiin koronavirustartunta.

Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin valloittamista havitellut norjalainen vuorikiipeilijä ilmoitti torstaina, että hänellä on todettu koronavirustartunta. Samalla Nepalin toiveet onnistuneesta kiipeilykaudesta kokivat kolauksen. Maan kärsi viime vuonna koronan sotkemasta kaudesta.

– Diagnoosi oli covid-19. Oloni on tällä hetkellä ihan ookoo, sairaala pitää minusta huolta, perusleiristä helikopterilla evakuoitu ja sairaalaan Nepalin pääkaupunkiin Katmanduun kiidätetty Erlend Ness viestitti uutistoimisto AFP:lle.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan Nessin seurueesta myös kiipeilijöitä avustavalla sherpalla on todettu virustartunta.

– Toivon todella, ettei muille tule tartuntaa siellä korkealla. On mahdotonta evakuoida ihmisiä helikopterilla, kun he ovat yli 8 000 metrissä, Ness totesi NRK:lle.

Hengittäminen korkealla on tarpeeksi vaikeaa muutenkin, joten massatartunnat kiipeilijöiden keskuudessa tuovat suurta riskiä.

Nepal on myöntänyt 377 kiipeämislupaa Everestille tälle vuodelle. Viime vuosina kiipeilijöiden määrä on kasvanut voimakkaasti, ja rinteillä olevien ruuhkien on katsottu aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Vuonna 2019 Everestillä kuoli yksitoista kiipeilijää, ja näistä neljässä tapauksessa tungoksen katsottiin olleen osana kuolemiin. Esimerkkinä on mainittu päivä, jolloin peräti 354 ihmistä jonotti pääsyä huipulle.

Nepalin turismiviranomaiset ovat pyrkineet lieventämään tungosta määräyksillä maksimimäärästä kiipeilijöitä.