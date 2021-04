Kommentti: Kaikkien aikojen olympiahuijaus? Totuutta väännettiin hiki hatussa, ettei ”väärä urheilija” edusta Suomea Tokiossa

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ei ole tainnut koskaan tehdä niin paljon töitä urheilijan kisamatkan estämiseksi kuin nyt Janne Järvisen kohdalla, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Vääntö oli kovaa kuin Arvi Savolaisen ja Elias Kuosmasen välillä.

Kaksi Suomen kovinta painijaa kävi armottoman ja rehdin kamppailun Suomen olympiaedustuspaikasta 97 kilon sarjassa. Savolainen voitti niukimmalla mahdollisella erolla ja matkaa Tokioon.

Yhtä armoton, mutta ei yhtä rehti kamppailu käytiin purjehduksen Nacra 17 -luokassa, mutta siinä vyörytettiin tulosliuskoja ja revittiin takavyöstä viimeinenkin mahdollinen oljenkorsi, ettei Olympiakomitean tarvitsisi lähettää Tokioon maapaikan Suomelle – omalla veneellään ja kustannuksellaan – hankkinutta Janne Järvistä.

Järvisellä on kovempi kamppailu käymättä, kun hän valittaa hoviin käräjillä saamastaan kahden ja puolen vuoden ehdottomasta vankeustuomiosta, joka tuli osana jättimäistä Katiskaksi kutsuttua huumejuttua.

Järvisen asema oli vaikein asia Olympiakomitealle aikoihin: Valintakriteereissä ei ole kohtaa, jonka mukaan valinta voitaisiin estää urheilun ulkopuolisten syiden takia, vaikka on sanomattakin selvää, ettei Olympiakomitea halunnut Järvistä edustamaan Suomea hänen keskeneräisen oikeusprosessinsa takia.

Niinpä huippu-urheiluyksikön piti löytää juridisesti kestävä, eli urheilullinen peruste vaihtaa Järvinen toiseen purjehtijaan. Sellainen myös löydettiin vertaamalla tuloksia ja painottamalla erityisesti Tokion vesillä aiemmin käytyä kisaa, kuten huippu-urheiluyksikön pomo Mika Lehtimäki selosti keskiviikkona.

Näin Akseli Keskinen saatiin työnnettyä veneeseen, jonka ainakin vielä omistaa Järvinen.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.­

En ole purjehduksen asiantuntija, mutta laji vaikuttaa sellaiselta, että eri kisojen tulosten vertailulla potentiaalisen olympiamenestyksen arviointi ei ole selkein tehtävä.

Esimerkiksi yleisurheilussa kymmenen tuoreimman kisan tulokset melko aukottomasti kertovat urheilijoiden tason, mutta meri on vähän erilainen alusta kuin sadan metrin pätkä mondoa.

On sanomattakin selvää, että Olympiakomitean väkisin esiin taikomat urheilulliset perusteet... no, taiottiin väkisin esiin.

Monella tapaa ongelmallista

On monella tapaa urheilun etiikan kannalta ongelmallista, ettei Järvisen sivuuttamisen oikeaa syytä voida sen enempää kertoa julkisesti kuin varsinkaan käyttää perusteena.

Tämä siitäkin huolimatta, että Olympiakomitean tuore puheenjohtaja Jan Vapaavuori halusi vielä mahtipontisesti linjata tiedotustilaisuuden päätteeksi:

– Syytteet, joista Järvinen on käräjäoikeudessa tuomittu, ovat erittäin vakavia ja jyrkässä ristiriidassa Olympiakomitean arvojen ja urheiluyhteisön eettisten linjausten kanssa, vaikka ne eivät suoraan urheiluun liitykään. On selvää, että Olympiakomitean hallitus olisi joutunut vakavasti pohtimaan, voiko Järvistä valita kisoihin, vaikka hän olisi ollut ainoa vaihtoehto. Nyt asia ratkesi puhtaasti urheilullisin kriteerein, Vapaavuori sanoi.

Höpö höpö. On vähintään yhtä selvää, että jos Järvisellä ei olisi niskassaan tuomiota laajassa huumejutussa, niin hän olisi lähtenyt olympialaisiin. Huippu-urheiluyksikkö ei olisi lähtenyt louhimaan tilastodataa ilman taustalla vellovaa huumejuttua, koska maapaikka lähes poikkeuksetta kuuluu sen hankkineelle urheilijalle, ja sitä myös valintakriteereissä painotetaan.

Olympiakomitea toimi omien pykäliensä puristuksessa ovelasti ja luovi karikot niin hyvin kuin se oli syntyneessä tilanteessa mahdollista. Se ei silti muuta totuutta: urheilulliset kriteerit oli keksitty juttu. Se oli ainoa keino ja kiertoilmaisu todelliselle syylle.

Surullinen sumuverho

On urheilun yhteiskunnallisen oikeutuksen ja asemankin kannalta surullista, että tällaisen Järvisen tapauksen esiin nostaman problematiikan ratkaisemiseksi joudutaan käyttämään sumuverhoa, koska valintakriteereissä ei ole huomioitu tai välttämättä edes voida huomioida ei-urheilullisia asioita esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen takia.

Urheilujuristi Olli Rauste.­

Ja mitä Vapaavuori tarkoitti sillä, että jos urheilulliset kriteerit eivät olisi ratkaisseet, niin ”hallitus olisi joutunut vakavasti pohtimaan, voiko Järvistä valita kisoihin, vaikka hän olisi ollut ainoa vaihtoehto”?

Kuten urheiluoikeuden huippuosaaja Olli Rauste jo aiemmin sanoi, ei siinä olisi ollut mitään pohtimista.

– Valintakriteereissä ei ole sellaista kohtaa, jonka mukaan valinta voitaisiin estää urheilun ulkopuolisten syiden takia. Tästä varmaan Olympiakomitea voi ottaa opiksi, kun se kirjoittaa valintakriteeristöään kohti seuraavia olympiakisoja eli Pekingiä ja Pariisia, Rauste naulasi taannoin.

Urheilun säännöt

Urheilulle asetetaan joka suunnalta valtava paine toimia eettisesti oikein ja moraalisesti korkeaotsaisesti. Tämä on ikivanha ja epäreilukin laahus, mutta kun urheilun toimijoiden epäeettistä toimintaa on viime vuosina yritetty mittauttaa urheilun sääntöjä vasten – esimerkiksi voimistelussa ja taitoluistelussa – on törmätty siihen, ettei urheilun säännöillä pysty suitsimaan oikeastaan mitään toimintaa, jota ei voi todentaa numeroin tai pissapurkista.

Urheilun säännöstö ei riitä lähimainkaan vastaamaan urheilulle asetettuja eettisiä standardeja. Sen on muun muassa Rauste useaan otteeseen eri oikeusasteissa naureskellen osoittanut.

Urheilu on kuin pihakatu, jolla ei eettisten ihanteiden mukaan saa ajaa liian kovaa – mutta mihinkään ei ole kirjattu edes nopeusrajoitusta.

Vapaavuoren olisi pitänyt olla rehellinen ja sanoa:

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.­

– Koska emme pysty nykysäännöillä estämään vakavasta rikoksesta epäiltyä henkilöä osallistumasta olympialaisiin Suomen väreissä, meidän taitavat numeronmurskaajamme onneksi löysivät sellaiset tulokset, että voimme väittää valitsematta jättämisen perustuvan urheilullisiin kriteereihin, joita toivottavasti parhaatkaan lakimiehet tai lajiasiantuntijat eivät pysty kumoamaan mahdollisessa Oikeusturvalautakunnan käsittelyssä.

Vaikka eettinen säännöstö on hankala ja puutteellinen, ei avoin ja rehellinen eettismoraalinen keskustelu ainakaan hidasta prosessia.

Ei ole kovin eettistä sekään, että Olympiakomitea joutuu, jos ei nyt suoraan valehtelemaan, niin yhtä kaikki vääntämään totuutta päästäkseen eettisesti oikeaan ratkaisuun.