Urheiluseurojen piina ohi: lasten ja nuorten harrastustoimintaa avataan jo huhtikuussa

Koronarajoituksia aletaan purkaa lapsista ja nuorista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi hallituksen exit-suunnitelmaa koskevassa koronainfossa keskiviikkona.

Hallitus piti keskiviikkona aamulla tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, miten Suomea aiotaan avata koronakriisin jälkeen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi, että rajoituksia ryhdytään purkamaan lapsista ja nuorista. Hänen mukaansa lasten harrastustoiminta pyritään avaamaan ensimmäisenä.

– Rajoitusten purku on aloitettava lapsista ja nuorista, kuten palautteissakin on toivottu. Ennen muuta harrastustoiminta on saatava käyntiin lapset ensin -periaatteella. Toimintaa on avattava asteittain ja alueellisesti, Henriksson sanoi tilaisuudessa.

Nuorten ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta avautuu jo huhtikuussa. Nuorten ulkotiloissa käytävät urheilukilpailut pyritään aloittamaan kesäkuussa ja sisätilojen kilpailutoiminta sekä kontaktilajit heinäkuun alussa.

Oikeusministeri kertoi, että aikuisten ulkona tapahtuva harrastustoiminta avataan touko–kesänkuun aikana. Sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminta alkaa aikaisintaan elokuussa.