Valtaosa huippu-urheilijoista turvautuu ravintolisiin – asiantuntijalta tiukka arvio proteiinituotteiden hyödyistä kuntoilijalle

Urheiluravitsemuksen asiantuntija Laura Manner kertoo, että ravintolisiä myydään suuria määriä, mutta hyödyt ovat marginaalisia.

Huippu-urheilijoiden käyttämät ravintolisät nousivat pinnalle tammikuussa, jolloin uutisoitiin pika-aituri Lotta Haralan dopingkärystä. Haralan dopingtestistä viime elokuussa oli löytynyt kilpailuissa kiellettyä piristettä, 5-metyyliheksaani-2-amiinia.

Harala kertoi piristeen päätyneen hänen kehoonsa kreatiinivalmisteesta. Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) kurinpitolautakunta uskoi Haralaa ja antoi tapauksesta lievän rangaistuksen eli kolmen kuukauden kilpailukiellon, koska ”Haralan tuottamuksen aste nähtiin vähäisenä, eikä kielletystä aineesta todennäköisesti ollut hyötyä hänen urheilusuoritukselleen”.

Dopingtapaus on oma lukunsa, mutta yleisesti ottaen Haralan käyttämä kreatiini on urheilijoiden parissa suosittua. Jonkinlaisia ravintolisiä käyttää valtaosa urheilijoista.

– On tutkittu, että 80 prosenttia kilpaurheilijoista käyttää jotain ravintolisiä. Yleisimpiä ovat erilaiset vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka täydentävät ruokavaliota. Sen lisäksi käytetään etenkin proteiinia ja palautusjuomia, sanoo Suomen olympiakomiteassa urheiluravitsemuksen vastuuasiantuntijana toimiva Laura Manner.

– Kreatiini on erityisvalmiste, jota käytetään jonkin verran huippu-urheilussa sekä kokeneiden harrastajien joukossa.

Haralan rikkomuksen käsittely ei ole vieläkään päättynyt, sillä myöhemmin Suek ryhtyi tutkiman, oliko juoksija mahdollisesti rikkonut toimintakieltoaan.

Riskeistä huolimatta urheilijat voivat hyötyä ravintolisistä, osana monipuolista ruokavaliota.

Lisähyötyjä niiden käytöllä tavoitellaan etenkin huippu-urheilussa, jossa marginaalit vastustajiin ovat tunnetusti erittäin pieniä.

Esimerkiksi kreatiini varastoituu lihaksiin fosfokreatiinina, joka toimii lihasten energianlähteenä lyhytkestoisissa ja kovatehoissa suorituksissa.

– Kreatiinin käytön hyödyistä on saatu vakuuttavaa näyttöä voima- ja teholajien parista, ja sen asianmukaisella käytöllä saattaa näissä lajeissa olla pientä lisähyötyä. Hyöty perustuu siihen, että kreatiini auttaa nopeassa energiantuotannossa, ja pystytään harjoittelemaan kovemmilla tehoilla, mikä taas voi auttaa myös lihaksen kasvussa, elintarviketieteiden maisteri Manner kertoo.

– Urheilujuoma ja energiageeli taas voivat auttaa pitkäkestoisissa suorituksissa. Tutkimuksissa on saatu tuloksia, että ne ovat auttaneet suorittamaan tietyllä vauhdilla viisi prosenttia pidempään, esimerkiksi juoksussa tai pyöräilyssä. Niitä marginaalejahan urheilussa tavoitellaan.

Ravitsemusasiantuntija Laura Manner kuvattuna Mäkelänrinteen uintikeskuksessa maaliskuussa 2020.­

Ravintolisällä saadun hyödyn määrä vaihtelee ravintolisästä ja lajista riippuen.

– Hyöty on nolla, jos tarkoitus on väärä, Manner tiivistää.

Hyödyt ovat nollissa myös silloin, kun ravintolisiä käytetään perusravitsemuksen kustannuksella. Kuten termikin sen ilmaisee, kyse on vain lisästä.

Runsaasti tutkittujen ravintolisien, kuten kreatiinin, suosiota ja käyttöä edesauttaa se, että haitat ja sivuvaikutukset ovat vähäisiä.

– Kreatiini nostaa kehonpainoa hieman, koska lihaksessa nesteen määrä lisääntyy. Esimerkiksi voimistelussa kisakaudella kreatiinia ei yleensä haluta käyttää kehonpainon nousun takia, Manner mainitsee esimerkkinä.

Yksi iso riski kuitenkin on dopingaineet.

– Normaalisti käyttämäni kreatiini oli loppumaisillaan ja kreatiinikuuriani oli vielä viikko edessä. Niinpä tilasin uuden kreatiinipurkin, mutta se oli väliaikaisesti Fastin varastolta loppunut, joten päätin käyttää kreatiinikuurini viimeiset viisi päivää eri merkin kreatiinituotetta, selitti Harala kehoonsa päätynyttä piristettä.

Urheilijan täytyy olla lisäravinteiden kanssa tarkkana, sillä käytössä piilee dopingriskin mahdollisuus. Kuvituskuva.­

Manner pohtii, kuinka dopingriski saadaan minimoitua.

– Ihan ensimmäinen asia on, että käydään ravintolisät asiantuntijan kanssa läpi, ja käytetään valmisteita vain, kun on aito tarve. Mielestäni kotimaisia tuotteita voi pitää lähtökohtaisesti melko turvallisina, jos tuotantoketju on läpinäkyvä. En lähtisi tilaamaan kansainvälisistä verkkokaupoista tuotteita, tai jos ei osaa lukea tuoteselostetta. Mutta tietysti edes asiantuntijayhteistyö ei ole mikään tae, vaan vastuu on aina urheilijan.

Erillinen ravintolisien käyttäjäryhmänsä ovat sitten kuntoilijat ja harrastajat, jotka eivät missään lajissa kilpaile.

– Tosi vaikea sanoa, kuinka paljon he käyttävät ravintolisiä, mutta myyntiluvut antavat osviittaa: myytävät määrät ovat suuria. Käyttö on polarisoitunutta, eli tietty käyttäjäkunta käyttää paljon. Yleisimpiä ovat erilaiset proteiinituotteet, joten ne siis näyttävät pysyvän trendin aallonharjalla, Manner tuumii.

Suomalaisille proteiinin saanti ei ole ongelma. Proteiinipatukka voi kuitenkin olla hyödyksi esimerkiksi silloin, jos ei kiireen keskellä muuten ehdi syömään.­

Manner ei näe proteiinituotteilla tai vastaavilla ravintolisillä merkittäviä hyötyjä tavalliselle kuntoilijalle – varsinkin, jos ruokavalio on muuten monipuolinen.

– Suomalaisille proteiinin saanti ei ole ongelma, pikemminkin päinvastoin. En näe lisäproteiinien tuovan lisäarvoa, koska peruskuntoilijan on helppo saada sitä riittävästi.

– Ei niistä haittaakaan ole, jos valmisteita käyttää fiksusti ruokavalion kanssa. Tai jos on kiire, niin parempi tietty kuin ettei syö mitään. Näkisin silti, että proteiinit ja muutkin ravintoaineet on lähtökohtaisesti parempi saada ruoasta. Salin jälkeen söisin proteiinipirtelön sijaan mieluummin vaikkapa hedelmän ja jogurtin.