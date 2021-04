Suek tiedotti torstaina kolmesta dopingpannasta.

Suomen urheilun eettinen keskus Suek tiedotti torstaina jakaneensa kolmelle urheilijalle toimintakiellot dopingrikkeistä.

Rangaistut urheilijat ovat judoka Miko Silde, fitnessurheilija Ali Al-Sudani ja koripalloilija Jacoby Armstrong.

Pisimmän, nelivuotisen toimintakiellon sai Al-Sudani. Hänen Nordic Fitness Expossa Turussa 11.10.2020 antamansa dopingnäyte sisälsi Maailman antidopingtoimisto Wadan kiellettyjen aineiden ja menetelmien listauksessa anaboliseksi aineeksi luokiteltua klenbuterolia.

Judoka Silden SM-kilpailuissa Orimattilassa 3.10.2020 antamasta näytteestä löytyi anabolis-androgeenista steroidia, joka kuuluu samaan anabolisten aineiden luokkaan kuin klenbuteroli.

Silden tuomio lyheni neljästä vuodesta kolmeen, koska hän myönsi dopingrikkomuksen ja hyväksyi siitä asetetut seuraukset. Tuomion seurauksena Silde menettää Orimattilassa alle 100-kiloisten sarjassa saavuttamansa Suomen mestaruuden.

Kouvolan Kouvoissa kuluneella kaudella pelannut Armstrong sai 16 kuukauden toimintakiellon. Hänen Korisliigan ottelussa Kouvolassa 4.11.2020 antamansa näyte sisälsi amfetamiinia. Se kuuluu Wadan luettelossa piristeiden luokkaan.

Suekin näkemyksen mukaan Armstrong ei syyllistynyt tahalliseen dopingrikkomukseen.

– Urheilija on uskottavasti selvittänyt, mistä kielletty aine on hänen elimistöönsä tullut. Hän ei ole hyötynyt kielletyn lääkeaineen käytöstä, jonka puolesta puhuu se, että hän sai erivapauden siihen myöhemmin. Armstrong on myös ilmoittanut dopingtestitilanteessa käyttämänsä lääkityksen, Suekin tiedotteessa kerrottiin.

– Tämä on valitettava esimerkkitapaus, joka alleviivaa urheilijan vastuuta. Urheilija on itse vastuussa siitä, mitä aineita hänen elimistöönsä päätyy sekä tarvitsemiensa lääkkeiden erivapauden hakemisesta, Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm kommentoi liiton verkkosivuilla.