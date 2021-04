Nasima Razmyar ärähti somessa: ”Urheilu ja kulttuuri kielletty, aamudokaaminen sallittu”

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar ihmettelee esimerkiksi urheilun ja ravinto-alan rajoituksia.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) otti Twitterissä kantaa eri alojen koronavirusrajoituksiin.

– Olen kovasti puolustanut ravintola-alaa, enkä halua asettaa eri toimijoita vastakkain. Mietin silti, minkä viestin yhteiskunta lähettää sillä, että urheilu ja kulttuuri on kielletty samalla kun aamudokaaminen sallittu, hän twiittasi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina itsensä Twitterissä esittelevä Razmyar toivoo eri aloille tasavertaista kohtelua.

– Kun yhteiskuntaa avataan, on eri aloja kohdeltava tasavertaisesti. Jos ravintoloiden avaaminen on turvallista, niin on myös konsertissa tai teatterissa käyminen. Tuntuu erikoiselta, että maanantaiaamuna klo 9 voisi mennä pubiin, mutta konsertista ei ole vielä mitään näkymää, hän kirjoitti.