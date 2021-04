Jaakko Selin täräyttää karun tuomion Suomen olympia-asuista – vertaa jopa Uuno Turhapuroon: ”Eipä taida muilla mailla näkyä vastaavaa”

Muotiin ja matkailuun erikoistunut toimittaja Jaakko Selin ei hyppinyt riemusta nähtyään Suomen olympia-asut. Hänen mielestään ne eivät ole erityisen edustavia.

Olympiakomitea julkisti keskiviikkona Suomen edustusasut kesällä järjestettäviin Tokion olympialaisiin. Luhdan valmistamia, Icepeak-brändin asuja kuvailtiin tiedotteessa hillityn tyylikkääksi kokonaisuudeksi, joka yhdistyy hyvin pelkistettyyn japanilaiseen estetiikkaan.

Ilta-Sanomat pyysi pitkän linjan muotigurua, toimittaja Jaakko Seliniä arvioimaan malliston. Hän tutustui kuviin ja palasi sitten asiaan.

Tuomio oli armoton.

– Täällä ei todellakaan kiljahdella riemusta tai tanssita voiton tanssia. Sen verran geneeristä urheiluvapaa-ajan kamaa tuo on – eikä näytä edes laadukkaalta, muotiin ja matkailuun erikoistunut, Linnan juhlien pukeutumisasiantuntijanakin tunnettu toimittaja ilmoittaa tylysti.

Selin ei pysty nimeämään malliston isointa yksittäistä epäonnistumista, sillä vaatteet näyttävät hänen mukaansa ”sellaisilta, joita löytää lähimmän kauppakeskuksen halpamuotimyymälästä”.

Selin vieroksuu olympiamalliston johtavaa ajatusta eli räätälöityjen asujen ja verkkaripohjaisten urheiluvaatteiden yhdistämistä.

– Tässä on selvästi haettu urheilullisuutta, mutta sekaan on haluttu myös asiallisuutta, joka on sekoitettu logoihin, niin vähän halvahkon näköinen kokonaisuus siitä syntyy. Katso nyt noita kauluksia! Ne eivät laskeudu nätisti. Taskujen pussit ovat rypyssä ja tikatut merkit näyttävät halvoilta ja ohkaisilta.

Selin myöntää, että vaatteiden suunnittelussa voi ja kuuluu tehdä rohkeitakin kokeiluja. Hän olisi kuitenkin toivonut näkevänsä Suomen olympiajoukkueelta näyttäviä ja erikoisia asukokonaisuuksia, eikä ”verkkaripohjaista sillisalaattia”.

– Kuvista oikein huokuu teknisten kankaiden kahina ja sihinä. Niistä en itse lähtisi tekemään pikkutakkeja ja bleisereitä. Ne eivät näytä ikinä hyvältä räätälöidyissä vaatteissa.

Eräs valkoisen edustusmekon yksityiskohta saa kokeneen muotisuunnittelijan miltei tolaltaan.

– Tuo Uuno Turhapuron verkkopaidan näköinen mekko naurattaa minua. Verkkoyksityiskohdat ovat varmaan kivoja jossain luonnoksessa, mutta päällä ne eivät toimi. Eipä taida muilla mailla näkyä vastaavaa, Selin epäilee huvittuneena.

Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Selinin mielestä edustusmalliston ehdoton vahvuus on sen hillityn onnistuneet värit: mustikansininen, valkoinen ja kulta.

Hän on iloinen siitä, että suunnittelussa on käytetty urheilumuodin perustaa, kolmen vahvan värin tricolor-ajatusta.

– Todella hyvät värit. Sininen on raikas, valkoinen perinteinen ja kulta sopii kokonaisuuteen hyvin, vaikkei se olekaan erityisen suomalainen väri. Jos sillä halutaan viestiä keskiyön aurinkoa, niin mikä ettei.

Selinin mukaan edustusasujen toinen onnistuminen on pelkistetyn tyylikkäät Finland-printit.

– Fontti on suora laina 1930-luvun matkailujulisteista. Se on ihan tyylikäs ja kiva. Onneksi ei ole lähdetty väinämöis-linjalle. Myös minihame on aivan ihana.

Selin muistuttaa, että keskiviikkona julkaistua mallistoa käytetään olympialaisten ikonisissa avajaisissa. Edustusasut ovat hänen mukaansa ennen kaikkea imagovaatteita, joilla voi viestiä tyylikkyyttä, eleganssia ja kansallista yhtenäisyyttä.

Hän muistaa nähneensä esimerkiksi Ranskan ja Italian olympiajoukkueella luonnonmateriaaleista tehtyjä, upeita ja räätälöityjä asukokonaisuuksia.

Selinin mielestä olympiajoukkueen visuaalisen ilmeen merkitys on vain kasvanut vuosien varrella, kun kuvia ihaillaan ja jaetaan sosiaalisen median alustoilla.

– Harvoin ne ovat verkkaripohjaisia kuten Suomen asut. Siihen avajaismarssiin satsataan maailmalla, sillä etenkin nykyään kuvat leviävät nopeasti ja niitä osataan käyttää. Meidän asumme eivät valitettavasti ole kauhean edustavia.

Selin on pettynyt ja turhautunut Suomen mallistoon, mutta hänellä on yksi, kaino toive, joka voisi lieventää kesällä odottavaa muotipainajaista.

– Toivottavasti joku pitää huolen siitä, miten näitä vaatteita käytetään ja yhdistellään edustustilaisuuksissa. Se on hirveää, jos marssissa jollain näkyy verkkaripuku, toisella on t-paita–bleiseri-yhdistelmä ja jollain minihame.

Ilta-Sanomat tavoitti Luhdan Sales and SP Managerin Pasi Luumin kommentoimaan Selinin esittämää kritiikkiä.

Hän suhtautui murska-arvioon tyynesti.

– Se on hyvä, että on mielipiteitä. Ammattilaiset saavat ottaa oman kantansa. Olemme kertoneet, miten olemme asian nähneet ja miksi olemme tällaiseen mallistoon päätyneet, hän totesi.