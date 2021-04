Kommentti: Suomalaisista kuoriutui ”balkanilaisia paskiaisia” – hurjaan saavutukseen on yltänyt vain neljä muuta Euroopan maata

Suomalaiset futsalpelaajat ovat valmentajansa mielestä hulluja, mutta vihdoin hulluus toi paikan arvokisoissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Mika Halonen.

Vaikka Yle on futsalmaaotteluita viime vuodet ansiokkaasti näyttänyt, ei Suomen tuorein urheiluhistoriallinen mahtisuoritus suuria viisareita lajipiirien ulkopuolella heilauttanut. Tätä faktaa on kuitenkin syytä pysähtyä hetkeksi makustelemaan.

Kuten valmentaja Erkko Meri saavutuksen varmistuttua twiittasi: ”Maat, joiden maajoukkue pelaa niin naisten ja miesten jalkapallon kuin miesten futsalin tulevissa EM-kisoissa: Suomi, Espanja, Hollanti, Italia, Venäjä”.

Suomen lipun näkeminen tuossa listauksessa ei tunnu... kovinkaan luontevalta. Toki listan jatkoksi voivat vielä liittyä Tshekki ja Ukraina, joille futsalin EM-kisapaikka on vielä mahdollinen. Hieno joukko silti.

Suomessa osataan pelata palloa, myös jaloin! Tuorein todiste siitä on tiistaina tapahtunut miesten futsalmaajoukkueen nappaama EM-kisapaikka.

Kuinka Suomi voi sitten pärjätä lajissa, joka kotimaan sarjassa on vielä pääosin amatöörien harrastamista, mutta esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa ja Balkanilla kivikova ammattilaislaji? Suomi ylsi jo viime vuonna futsalin MM-jatkokarsintaan pelattuaan muun muassa tasapelit MM-mitalisteja Portugalia ja Italiaa vastaan.

Ulkomaan ammattilaiskentillä nykymaajoukkueesta pelaavat vain Jani Korpela Puolassa ja maalivahti Juha-Matti Savolainen Italiassa.

Yhteen sanaan tiivistettynä vastaus varmasti olisi: intohimo.

Sitä löytyy Suomeen 2013 saapuneelta kroatialaiselta Mico Marticilta. Päävalmentaja Martic, 57, on kehittänyt Suomessa sekä maajoukkuetta että koko lajia, kuten valmennuskoulutusta, pieteetillä.

Kuten Markku Kanervan Huuhkajissa, pelaajat ovat kertoneet loputtomista videopalavereista ja yksityiskohtien hiomisesta. Ennen kaikkea Martic on kuitenkin kertonut haluavansa, että suomalaiset ovat kuin balkanilaisia paskiaisia.

– Suomalaiset ovat liian rehellisiä, ja futsalissa pitää olla todellinen paskiainen, jotta voi saada tilanteessa edun itselleen, Martic sanoi Helsingin Sanomille 2015.

Pelaajiaan Martic on kehunut esimerkiksi kertomalla, että ”pidän sinusta, koska olet asshole (kusipää)”.

Futsalmaajoukkueen päävalmentaja Mico Martic (oikealla) ja maalivahtivalmentaja Dusan Matic.­

Taidollisesti suomalaiset eivät todellakaan pärjää näppärille eteläeurooppalaisille tai muille parhaille maille, mutta Martic onkin luonut Suomelle ainutlaatuisen pelitavan ja futsalissa harvinaisen peluutuksen.

Suomi pelaa tasaisesti kolmella kentällisellä. Esimerkiksi tiistaina Belgiaa vastaan Suomi oli muutaman peliminuutin jälkeen käyttänyt jo jokaista kolmea kentällistään eli 12 pelaajaa. Belgia ei ollut tässä vaiheessa vielä vaihtanut kertaakaan, eli kentällä olivat olleet koko ajan samat neljä pelaajaa.

Suomi prässää läpi ottelun korkealta ja kovaa, jopa yltiöpäisesti. Vastustajalle ei anneta hetken rauhaa, ja laaja peluutus mahdollistaa, ettei prässissä tule hyytymisiä.

Vaikka futsal on Palloliiton alainen laji ja palloa liikutetaan jaloin, taktisesti laji on paljon lähempänä esimerkiksi koripalloa kuin jalkapalloa. Kenttä on niin pieni, ettei vastustajaa ole mahdollista pitää kokonaan pois maalipaikoilta. Oleellista on, miten vaarallisimmat sektorit ja taitavimmat vastustajat eliminoidaan.

Tästä kusipäinen Suomi on Marticin johdolla tehnyt taidetta.

Vasemmalta Jarmo Junno, Tero Intala, Lassi Lintula ja Sergei Korsunov (oik. alh.) juhlimassa Junnon tekemää 3–0-maalia Montenegron verkkoon 8. maaliskuuta.­

Ja kuten koripallossakin, vastustajaa pitää osata horjuttaa jatkuvasti sääntöjen rajamailla, harmaalla alueella. Itse pitää osata kaatua, kun vastustaja riittävästi hipaisee.

Tätäkin Suomi jo osaa, vaikka kirittävää kärkimaihin yhä riittää.

Kehitykseen nähden EM-paikka ei ole enää edes yllätys. Suomi sijoittui karsintalohkossaan toiseksi Italian jälkeen. Taakse jäivät Belgia ja Montenegro, kuten rankingin perusteella pitkin.

Intohimoisia ovat pelaajatkin. Viimeaikaisen menestyksen takeena on pitkään yhdessä pysynyt, kokenut joukkue, jota maustettiin EM-karsintoihin muutamilla uusilla nimillä.

Pohjoismaiden ensimmäiselle futsalammattilaiselle, Espanjassa ja Venäjällä pelanneelle 35-vuotiaalle Panu Autiolle arvokisapaikka on todellinen elämäntyöpalkinto.

Koska futsalissa on kerralla vain neljä pelaajaa, tila pieni, eikä ylimääräistä aikaa tippaakaan, korostuvat ennalta sovitut kuviot, pelitapa, riskittömyys ja erikoistilanteet. Juoksumatkat ovat paljon lyhyempiä kuin jalkapallossa, joten heikommallakin fysiikalla pärjää, tai isommallakin perseellä, kuten Autio on todennut. Mutta hitaita aivoja ei voi lajissa korvata.

Joukkueen ydinrunkoon kapteeni Aution lisäksi kuuluvat esimerkiksi Italiassa pelanneet veljekset Jukka ja Mikko Kytölä, Sergei Korsunov ja Jarmo Junno. Porukkaa, jota Martic on osuvasti yhdellä letkautuksistaan kuvannut:

– Olette hulluja ihmisiä! Ajattelette, että tämä laji on tärkein asia, mitä on.

Suomi juhli EM-kisapaikkaa Vantaalla tiistai-iltana. Etualalla joukkueen kapteeni Panu Autio (numero 2).­

Ei pidä silti väheksyä kotimaisen Futsal-Liigan kehitystäkään. Ammattimaisuus on lisääntynyt, ja sarjan kärkijoukkueet ovat värvänneet sekä pelaajia että valmentajia ulkomailta.

Jyväskyläläinen KaDy on voittanut kaksi edellistä mestaruutta montenegrolaisen Vasko Vujovicin komennossa. Kentällä laatu ja vauhti ovat kasvaneet. Jos et usko, mene Kemiin katsomaan Venezuelan maajoukkuepelaajan Enderson Suarezin tanssia.

Futsal – ehkä sitten hullujen paskiaisten laji, mutta fiksujen.

Lajin kehityksen Suomessa tiivisti osuvasti twiitissään jalkapallon puolella pitkän uran etenkin KuPS:ssa tehnyt Ilja Venäläinen.

– Olin joukkueessa vuonna -98, kun ensimmäisen kerran karsittiin EM-kisoihin. Otettiin Hollannilta pataan muistaakseni 13–0. Pitkä kehitystie on lajilla takana ja tämä on täysin ansaittu saavutus. Onnellinen olo asialle omistautuneiden puolesta.