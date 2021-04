Conor McGregor neuvoo videolla 3-vuotiasta poikaansa lyömään toista lasta ja tähtäämään suuhun

Conor McGregor aiheutti kohun Instagramissa julkaisemallaan videolla.

Vapaaottelun tunnetuin nimi, irlantilainen rääväsuu Conor McGregor hämmentää ja suututtaa taas sosiaalisessa mediassa.

Maanantaina McGregor, 32, ilmoitti Twitter-tilillään, että kesälle sovittu UFC:n suurottelu Dustin Poirieria vastaan on peruttu. Ilmoitusta edelsi kaksikon eriskummallinen Twitter-vääntö.

Nyt McGregor on ladannut sosiaalisen median tileilleen videon, joka on raivostuttanut seuraajia. Videolla McGregor juttelee vuonna 2017 syntyneen Jack-poikansa kanssa. McGregor perheineen on lomaillut viime ajat Dubaissa.

Videolla McGregor esittelee pojalleen kaulassaan olevaa riipusta.

– Tämä on McGregorin suvun vaakuna. Siinä on leijonan pää ja kruunu, koska olet kuningas. Me olemme kuninkaita, McGregor paasaa.

Sen jälkeen keskustelu kääntyy johonkin aiempaan yhteenottoon Jack-pojan ja toisen lapsen välillä. Joku oli keskustelun perusteella lyönyt Jackia selkään.

– Mihin aiot lyödä häntä? Lyö häntä suuhun. Hän löi sinua selkään, eikö vain. Lyö häntä suuhun. Tähtää nenään ja suuhun, mestari. Ole nopeampi, sitähän harjoittelemme, McGregor selostaa pojalleen.

Jos alla oleva video ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

McGregorin video oli kerännyt Instagramissa yli 5 miljoonaa katselukertaa keskiviikkoaamupäivään mennessä. Esimerkiksi Yahoo Sports oli perannut someseuraajien hämmentyneitä ja tyrmistyneitä reaktioita.

– Häpeällistä. Hänen pitäisi opettaa pojalleen hyviä arvoja. Toivottavasti poika ei seuraa isänsä jalanjäljissä.

– Näin ei kasvateta lasta, että opetetaan hänet lyömään toisia lapsia. Opeta häntä olemaan ystävällinen ja kunnioittava.

McGregorin ”opit” pääsivät ainakin laajaan levitykseen, sillä hänellä on Instagramissa 39,6 miljoonaa seuraajaa. Sekä Instagramissa että Facebookissa video oli kerännyt nopeasti tuhansia kommentteja.

– Älä opeta poikaasi olemaan pieni ääliö.

– Hienoa vanhemmuutta... no ei!